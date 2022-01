Zondag in 'Kruispunt': De andere kant van... Ireen Wüst

Een levendig portret van schaatskoningin Ireen Wüst. De schaatslegende maakt zich op voor haar laatste Olympische Spelen. Ouders en goede vrienden zijn zelden zo openhartig geweest over haar enorme drive en over de toekomst na haar lange schaatscarrière.

Wat dreef haar al die tijd? Welke afslagen nam Ireen in haar leven? En hoe hebben die haar als mens gevormd?

Ireen groeit op in Brabant in een katholiek nest. Met name de tak van haar vader heeft het schaatsen in het DNA zitten en al snel blijkt dat 'nooit opgeven' Ireens adagium is. Haar loopbaan en privéleven kennen pieken en dalen. Zo worstelt ze met blessures en een identiteitscrisis vanwege haar geaardheid. Ingrijpend is het overlijden van schaatsvriendin Paulien van Deutekom. Toch lijkt Ireen bij tegenslag altijd weer het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Voortgeduwd door haar overleden vriendin Paulien wint ze een maand na haar dood de wereldtitel op de 1500 meter. Ireens oudste vriendin Maartje, bewondert haar hierom. 'Het is ongelofelijk hoe ze dat heeft weten te combineren, want ze heeft haar tot het laatst gesteund. Dat is mooi, maar ook loodzwaar. Tijdens die wedstrijd en alle wedstrijden erna gelooft Ireen dat Paulien er voor haar is en daar haalt ze veel kracht uit. Het brengt haar tot grote hoogte en dat is ontzettend knap.'

Als schaatser is Ireen vooral op zichzelf gericht en gaat ze altijd voor de winst, maar haar ouders zien die volledige overgave ook terug bij vriendschappen en familiebanden. 'Familie is alles voor haar en ze maakt vrienden voor het leven. Ze staat voor hen klaar, ook in zware tijden. Na het overlijden van Paulien heeft ze ook haar man Kay en hun dochter omarmd. Dat vinden wij typisch Ireen.' Kay over die periode: 'Ireen heeft een heel groot hart. Ze gaf onze dochter Lynne de gouden medaille die ze won voor de wereldtitel. Daarbij deed ze een brief waarin ze beschreef wie haar moeder voor haar was. Ongelofelijk mooi en dierbaar.'

Iets betekenen voor een ander lijkt er altijd in te hebben gezeten bij Ireen, maar ook haar maatschappelijke kant zien we steeds meer terug. Zo richtte ze met vriendinnen een stichting op die geld inzamelt voor kankeronderzoek en zijn er plannen om na haar schaatscarrière ook de maatschappelijke sector in te gaan. Haar lerares Frans is niet verrast. 'Ireen wil in brede zin goed doen en iets betekenen voor de medemens. Ze heeft eens tegen me gezegd dat ze graag mensen met een beperking wil helpen met bewegen. Ik zie het haar meteen doen en daarin ook weer succesvol zijn!'

'Kruispunt', zondag 23 januari om 17.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.