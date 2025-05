Vrijdag in 'Meldpunt': supermarkten zetten consumenten aan tot ongezond eten

Bijna 80 procent van het voedselaanbod van supermarkten is ongezond en valt niet binnen de Schijf van Vijf. Dit blijkt uit onderzoek van Questionmark in samenwerking met verschillende gezondheidsfondsen.

Supermarkten hebben in het Nationaal Preventieakkoord van 2018 beloofd te streven naar een consumptiegroei van producten uit de Schijf van Vijf. Maar dat gebeurt niet, met alle gevolgen van dien. Staatssecretaris Karremans reageert hierop in 'Meldpunt'.

Elke dag krijgen in Nederland zo'n tweeëndertig mensen darmkanker en overlijden er twaalf door deze ziekte. Hoewel darmkanker zeldzaam blijft onder 50-minners, stijgt het aantal jongeren dat de diagnose krijgt. Britt Nieuwenhuis krijgt op 32-jarige leeftijd te horen dat ze deze vorm van kanker heeft, terwijl ze voldoende beweegt en fit is. Volgens oncoloog-internist Karen Bolhuis komt de diagnose vaak als donderslag bij heldere hemel. Volgens haar is één van de oorzaken van darmkanker het ongezonde eten. 'Hoe gezond je ook probeert te leven, je blijft te maken krijgen met ongezond en bewerkt voedsel. Daar kun je niet omheen.'

Met diëtist Esther van Etten duikt 'Meldpunt' een supermarkt in. Hoe kan het dat nog steeds 80 procent van de levensmiddelen in de supermarkt ongezond is? En hebben consumenten wel door wat zij in hun winkelmandje gooien? 'We worden in de supermarkt voortdurend verleid om ongezond te eten', concludeert Van Etten. Staatssecretaris Vincent Karremans van Jeugd, Preventie en Sport reageert. Gaat hij de supermarkten aanspreken?

In de studio praat Elles de Bruin met marketingdeskundige Paul Moers en Diena Halbertsma van De Gezonde Generatie, een initiatief van ruim twintig samenwerkende gezondheidsfondsen.

'Meldpunt', vrijdag 16 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.