Videoland streamt in mei 'Echte Gooische Moeders', 'De Verraders USA', 'GLORY 86' én nog veel meer

De lente begint goed voor de reality-liefhebbers onder ons. Zo staat er een gloednieuw seizoen van 'Echte Gooische Moeders' op de planning met extra leuk nieuws: ons vijftal is weer compleet met de terugkeer van Kimberly!

Ook komen de nieuwste seizoenen van 'Ex On The Beach: Double Dutch' en 'The Real Housewives Of Beverly Hills' in mei naar Videoland. Als kers op de taart is de Amerikaanse versie van het succesformat 'De Verraders' te bingen, waarin beroemdheden en onbekenden samen strijden om de prijzenpot. In aanloop naar 4 en 5 mei staan er deze maand ook twee Nederlandse oorlogsfilms op de planning: 'Bankier van het verzet' en 'De Tweeling'. Daarnaast is de Nederlandse speelfilm 'Hart op de Juiste Plek' in mei te zien bij Videoland.

Highlights mei

'De Verraders' USA S1

Het succesformat ‘De Verraders’ bewees zich in het afgelopen jaar keer op keer. Na versies in onder meer België en Engeland krijgt nu ook Amerika een eigen editie van dit zinderende en meeslepende format. Anders dan hier strijden in de VS beroemdheden en onbekenden samen om de prijzenpot, die kan oplopen tot maar liefst 250.000 dollar (237.000 euro). Wie is te vertrouwen, wie bedriegt de andere deelnemers en wie eindigt met het prijzenpot? Het eerste seizoen wordt gepresenteerd door de populaire Schotse acteur Alan Cumming (57).

Het eerste seizoen van 'De Verraders USA' is vanaf 6 mei te bingen bij Videoland.

'Echte Gooische Moeders S3'

De ‘Echte Gooische Moeders’ zijn met de terugkeer van Kimberly weer compleet en dat kan maar één ding betekenen: tijd voor een gloednieuw seizoen vol Gooische glamour! En ook dit keer staat er weer een hoop op de planning. Zo reizen de dames af naar Ameland, treft Bo voorbereidingen voor haar huwelijk en organiseert Pauline de 50e verjaardag van Harmen. Wat zijn Kimberly’s toekomstplannen, hoe gaat het met Leslie en heeft Florine haar draai gevonden op Ibiza? Je ziet het binnenkort!

Het derde seizoen van 'Echte Gooische Moeders' is vanaf 8 mei wekelijks te zien bij Videoland. De eerdere twee seizoenen, de Moederdagspecial én de spin-off 'La Dolce Vita' zijn al te zien bij Videoland.

'Hart op de Juiste Plek'

De jonge en succesvolle Eve (Stijn Fransen) leeft haar droomleven. Een toffe baan als freelance trendwatcher, een leuke vriendengroep en samenwonend met haar knappe vriend Ricardo in de grote stad. Door een onverwachte gebeurtenis is ze ineens niet meer zeker van haar ogenschijnlijke onaantastbare geluk. Ricardo lijkt het namelijk verdacht goed te kunnen vinden met zijn bazin Anthea. Eve twijfelt geen moment en wijst hem de deur, maar er is één probleem: het is zijn huis. Eve staat op straat...

De Nederlandse speelfilm 'Hart op de Juiste Plek' is vanaf 8 mei te zien bij Videoland.

'Ex On The Beach: Double Dutch S9'

De deuren van de villa worden opnieuw geopend voor Nederlandse en Belgische singles. Tijd om te ontspannen? Natuurlijk niet! De Tablet of Terror is ontwaakt uit zijn winterslaap en heeft extra veel zin om de vakantie van de singles te verzieken...De villa zal langzaam maar zeker volstromen met al hun exen. Hoe zullen ze reageren op die gevoelige ex, een ex die vreemd is gegaan of een betekenisloze onenightstand? De Tablet of Terror heeft ze allemaal gevonden, er is geen ontkomen aan. Is er ruimte voor liefde of zullen de exen met hun EX-powers ervoor zorgen dat dit een vakantie vol drama gaat worden? Iedereen is gespannen, want de singles zullen in continue angst leven en zich afvragen: Welke EX is nEXt?

'Ex On The Beach: Double Dutch' is vanaf 16 mei wekelijks te zien bij Videoland. Elke zondag daarvoor zie je de aflevering al bij MTV.

'The Real Housewives of Beverly Hills S12'

De befaamde huisvrouwen keren terug voor een nieuw seizoen gevuld met hun altijd turbulente vriendschappen, hun drukke gezinsleven en groeiende zakelijke ondernemingen. ‘The Real Housewives Of Beverly Hills’ biedt een kijkje in de wereld van luxe rijkdom en verwende privileges. Deze vrouwen staan in het middelpunt van dit alles en ze hebben de herenhuizen, de auto's en de diamanten om het te bewijzen. Van erfgenamen tot ondernemers tot een familie van kindactrices - ze leveren de sterrenkracht en het drama. De huisvrouwen van dit seizoen zijn Kyle Richards, Lisa Rinna, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Sutton Stracke en Crystal Kung Minkoff.

Seizoen twaalf van 'The Real Housewives of Beverly Hills' is vanaf 21 mei te bingen bij Videoland. Seizoen negen, tien en elf zijn ook al te bingen bij Videoland.

Glory 86

Live vanuit de Grugahalle in het Duitse Essen barst op 27 mei GLORY 86 los. Petch (Thailand) en Chikh Mousa (Duitsland) strijden om de vedergewichttitel die nu nog op de naam van Petch staat. Benjamin Adegbuyi (Roemenië) keert tijdens Glory 86 terug in de ring en neemt het op tegen Sofian Laïdouni (Frankrijk). Ook treffen weltergewichten Robin Ciric (Nederland) en Chico Kwasi (Nederland) elkaar in Essen.

'GLORY 86' is op 27 mei vanaf 19.30 uur live te zien bij Videoland met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten. Jay-Jay Boske is ringside reporter.

Nederlandse Oorlogsfilms

'Bankier van het Verzet'

Als bankier Walraven van Hall in de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van Hall, bedenkt hij een riskante constructie om grote leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd kan worden. Als ook dat niet genoeg is plegen de broers de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: tientallen miljoenen guldens worden onder het oog van de bezetters de Nederlandse bank uit gesluisd. Met hoofdrollen voor onder anderen Barry Atsma en Jacob Derwig.

'Bankier van het Verzet' is vanaf 1 mei te zien bij Videoland.

'De Tweeling'

Na de dood van hun ouders groeien de tweelingzusjes Lotte en Anna Bamberg gescheiden op. Anna blijft in Duitsland en moet haar hele leven hard werken voor anderen. Lotte verhuist naar een Nederlandse familie die haar op het eerste gezicht alle kansen biedt. Aanvankelijk missen de zussen elkaar en proberen ze alles om weer bij elkaar te zijn. Omstandigheden en de tijd waarin ze leven zorgen echter voor obstakels die groter zijn dan de band die ze altijd voelen. Anna trouwt met een SS-officier die aan het einde van de oorlog sneuvelt. Lottes verloofde wordt vermoord in Auschwitz. Vijftig jaar na hun laatste, pijnlijke ontmoeting probeert Anna nog één keer in contact te komen met haar tweelingzus.

'De Tweeling' is vanaf 1 mei te zien bij Videoland.