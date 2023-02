'Van Onschatbare Waarde' is terug met bijzondere objecten

'Van Onschatbare Waarde' is terug! Dionne Stax presenteert vanaf maandag 13 februari het nieuwe seizoen van het populaire programma.

In 'Van Onschatbare Waarde' krijgen verkopers van bijzondere en waardevolle spullen de kans om hun object te verkopen aan Arnold, Bert, Bianca of Bas; de vier experts.

Mensen uit heel Nederland krijgen de unieke kans om hun waardevolle pronkstuk te verkopen aan Arnold Wegh, Bert Degenaar, Bianca Frölich of Bas Jonker. De experts ontvangen verkopers in hun eigen kamer, de verkoper accepteert het bod óf kiest ervoor om door te gaan naar de volgende kamer. Slim onderhandelen is een vereiste; eenmaal een bod geaccepteerd of geweigerd, is er geen weg meer terug. De verkopers worden bijgestaan door presentatrice Dionne Stax.

Aflevering 1 - maandag 13 februari om 20.30 uur bij MAX op NPO 1

In het nieuwe seizoen van 'Van Onschatbare Waarde' zijn we op Paleis Soestdijk. Hier verheugen de experts zich op de komst van verkopers met bijzondere objecten. De eerste verkoper is Jan. De zoon van een Haagse antiquair brengt een klein smeedijzeren geldkistje mee. Het beschilderde kistje is in de jaren 50 in de collectie van zijn vader beland. Jan zet in op 5500 euro, maar is dat realistisch?

Ook Caroline komt langs. Zij verkoopt een uniek bronzen beeld van een paard. Het beeld is in 1978 gemaakt door de Utrechtse kunstenaar Theo Mackaay en werd gebaseerd op een familiepaard. Het is uniek, aangezien de stijl van het beeld atypisch is voor Mackaay. Kubisme en impressionisme zijn kunststromingen die normaal gesproken op hem van toepassing zijn. In welke stal komt het paard van Caroline terecht?

'Van Onschatbare Waarde', vanaf maandag 13 februari om 20.30 uur bij MAX op NPO 1.