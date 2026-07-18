MAX zet koers naar nieuw seizoen 'Skūtsje Journaal'

Volgende week is het SKS Kampioenschap Skūtsjesilen te zien bij MAX. Bert Haandrikman gidst de kijker dagelijks langs hoogte- en dieptepunten van de wedstrijden en ontvangt onder anderen Marit Bouwmeester, Sipke Jan Bousema, Aant Jelle Soepboer, Tim Douwsma, Evert ten Napel en Afke Boven.

Veertien schippers gaan tijdens het SKS Kampioenschap Skûtsjesilen de strijd aan om het felbegeerde Zilveren Skûtsje, dat op vrijdag 31 juli bij de finish in Sneek wordt uitgereikt. In het 'MAX Skûtsje Journaal' volgt Bert Haandrikman de vloot op de Friese meren op de voet. Hij doet dagelijks verslag vanaf de wedstrijdlocatie, met samenvattingen van de elf wedstrijden, in nauwe samenwerking met Omrop Fryslân. Hij ontvangt kenners en gasten met een gedeelde passie voor het kampioenschap, het skûtsjesilen en Fryslân.

Bert Haandrikman vertelt: 'Het is een voorrecht om dit programma opnieuw te mogen presenteren en ik kan niet wachten om met mijn team naar Friesland af te reizen voor een nieuwe editie van dit fantastische volksfeest.' Eelke Dykstra van Omrop Fryslân duidt dagelijks de beslissende momenten op het water. Traditiegetrouw wordt in de eerste aflevering het Friese volkslied gezongen en dit seizoen gebeurt dit door het Friese duo MISTER & MRS.

'MAX Skûtsje Journaal', van zaterdag 18 tot en met vrijdag 31 juli (m.u.v. zondag) om 19.00 uur bij MAX op NPO 1.