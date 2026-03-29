Maak van april een maand vol comedy, reality en iconische MTV-optredens
MTV trapt april af met een krachtige en veelzijdige programmering vol humor, drama, scherpe reality en legendarische muziek. Met meerdere zenderpremières en een reeks MTV Unplugged specials biedt MTV kijkers een maand vol nieuwe verhalen, grote persoonlijkheden en onvergetelijke muziek.
Zenderpremière: 'Jane the Virgin' (Seizoen 1–5)
Maandag t/m vrijdag vanaf maandag 6 april om 19.20 uur
De prijswinnende dramady 'Jane the Virgin' maakt zijn MTV debuut. In deze serie zien we hoe het leven van Jane Villanueva op z’n kop komt te staan. Ondanks haar keuze om te wachten tot de huwelijksnacht, raakt ze door een medisch foutje toch in verwachting. Met romantiek, familiechaos en telenovela waardige twists vormt seizoen 1 de start van vijf seizoenen vol warmte, humor en hart.
'MTV Unplugged — Iconic Stunt Episodes'
Op zondagen om 23.00 uur
MTV viert zijn rijke muziekgeschiedenis met een reeks iconische Unplugged Optredens: akoestisch, puur en tijdloos — een must voor muziekliefhebbers.
Zie hieronder het schema:
Lenny Kravitz: zondag 5 april
Paul McCartney: zondag 12 april
Duran Duran: zondag 19 april
Pearl Jam & Aerosmith: zondag 26 april
Alanis Morissette: zondag 3 mei
'Love & Hip Hop: Atlanta' S11
Maandag t/m donderdag vanaf maandag 20 april om 23.00 uur
Het elfde seizoen zit weer bomvol drama, versterkt door iconische castleden. Erica Banks tilt vastberaden haar sterstatus naar een hoger niveau, Jessica White gaat een nieuwe richting op en Spice weet zichzelf na een lading kritiek te herpakken. Voeg daar de allesbepalende keuze van Bambi aan toe en je hebt het recept voor dit seizoen: pure hiphopcultuur, rauwe emoties en de grootse moves die je van ons gewend bent.
'Teen Mom UK' – Seizoen 11
Première op dinsdag 21 april om 22.00 uur | Elke dinsdag om 22.00 uur
De geliefde moeders zijn terug, en dit keer nemen hun levens een compleet nieuwe wending. Terwijl Sassi zonder Darren de regie over haar eigen leven herpakt, lijkt Amber de boel eindelijk op de rit te hebben. Voor Chloe breekt een spannende tijd aan met mogelijk levensveranderend nieuws, in tegenstelling tot de rust waar Mia zo naar verlangt. Ondertussen groeien de kinderen op tot echte 'tweenagers', wat de moeders voor compleet nieuwe uitdagingen stelt.
'Ink Master: Redemption' – Seizoen 2
Première op donderdag 16 april om 22.00 uur | Elke donderdag om 22.00 uur
Oude littekens, nieuwe kansen. Ontevreden canvases uit eerdere seizoenen keren terug voor een herkansing op de stoel, maar de weg naar die droomtattoo zit vol valkuilen. Bereid je voor op pittige confrontaties, grensverleggende creativiteit en plottwists die je niet ziet aankomen in deze favoriete spinoff.
