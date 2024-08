Kleurrijke dahliareuzen van Bloemencorso Sint Jansklooster te zien bij MAX

Foto: © Omroep MAX 2022

Ook dit jaar is het kleurrijke bloemencorso van Sint Jansklooster te zien bij MAX. Het corso is een van de grootste bloemencorso's van Nederland en staat bekend om de dahliareuzen: metershoge creaties bedekt met miljoenen dahlia's in verschillende kleuren.