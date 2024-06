HBO Max heeft heel wat plannen in juli

Stream nieuwe afleveringen van 'House of the Dragon' (seizoen 2), 'Godzilla x Kong: The New Empire', 'Wimbledo' en de Tour de France*, HBO Original-documentaires 'Faye', 'Quad Gods' en 'Wild Wild Space', diverse Olympische Spelen-titels zoals '4th of August: an Olympic Odyssey', Max Original documentaire-serie 'Teen Torture Inc.', 'Lethally Blonde', het derde seizoen van 'All American: Homecoming', het zesde seizoen van '90 Day Fiancé: The Other Way' en meer op HBO Max in juli.

In 'FAYE' (14 juli), de eerste documentaire over de Hollywood-legende, bespreekt Academy Award-winnende actrice Faye Dunaway openhartig de triomfen en uitdagingen van haar illustere carrière. Ze blikt terug op haar doorbraakrollen in Bonnie & Clyde, Chinatown en Network - waarvoor ze in 1977 Beste Actrice won - terwijl ze ook reflecteert op de film Mommie Dearest, die ze beschouwt als een cruciale misstap in haar carrière. Door middel van die reflecties verkent ze moedig persoonlijke ontdekkingen, waaronder haar worsteling met psychische problemen en een bipolaire stoornis, haar familiegeschiedenis toen ze opgroeide in een klein stadje in Florida, en hoe de intensiteit van de personages die ze speelde nog steeds van invloed is op wie ze nu is. Naast Faye bevat de documentaire interviews met haar zoon Liam Dunaway O'Neill, evenals haar collega's en vrienden, waaronder Sharon Stone, Mickey Rourke en James Gray.

'QUAD GODS' (11 juli) is een hartverwarmende documentairefilm die het leven volgt van drie New Yorkers met een dwarslaesie die elkaar ontmoeten in een neurorevalidatielaboratorium waar ze 's werelds allereerste volledig quadriplegische e-sportsteam creëren. Terwijl ze door New York City navigeren en uitdagingen overwinnen, jagen ze hun gedeelde droom na om als atleten te concurreren en tegelijkertijd aannames over handicaps te ondermijnen.

4 augustus is een datum die veel olympische helden heeft voortgebracht. Fannie Blankers-Koen won op die dag een van haar vele gouden medailles, net als de legendarische Jesse Owens. En ook oud-atleet Carl Lewis begon op die dag in 1984 aan zijn zegetocht van 4x goud. In aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs 2024 is vanaf woensdag 3 juli de documentaire 'AUGUST 4TH - AN OLYMPIC ODYSSEY' op HBO Max te zien, een bijzondere terugblik op deze en andere sporticonen.

In het Monsterverse van Legendary Pictures volgt na de sensationele krachtmeting van Godzilla vs. Kong nu een geheel nieuw avontuur waarin de machtige Kong en de angstaanjagende Godzilla het opnemen tegen een van onder het aardoppervlak afkomstige dreiging die hun bestaan – en dat van onszelf – op het spel zet. In 'GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE' (4 juli) ontdekken we meer over de geschiedenis van deze Titans en de geheimen van Skull Island.