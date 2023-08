Dit streamt Videoland in september

Terwijl de zomerzon zijn laatste stralen opwerpt, belooft september een frisse oogst aan intrigerende content die je niet wilt missen. Van meeslepende romantiek in 'Married at First Sight: Match or Mistake' tot het weergaloze spel van achterdocht en wantrouwen in 'De Verraders Halloween': ook deze maand zit je op het puntje van je stoel bij Videoland.

Maar dat is nog niet alles. Bereid je voor op ontluikende liefde en ongemakkelijke momenten in seizoen twee van 'B&B Vol Liefde België', laat je adrenaline stromen tijdens 'GLORY 88', waar Badr Hari zijn langverwachte rentree maakt in de boksring, en ontdek het nooit eerder vertelde verhaal van de legendarische Nederlandse muziekband KANE in een gloednieuwe Videoland Original documentaire.

Highlights september

'B&B Vol Liefde België' S2

Fans van 'B&B Vol Liefde': niet getreurd! Kort na de laatste aflevering van het huidige, Nederlandse seizoen, verschijnt bij Videoland het tweede seizoen van de Vlaamse variant. Vlaamse B&B-uitbaters in het buitenland krijgen hulp van presentatrice An Lemmens in hun zoektocht naar de liefde. Zo kan hun buitenlandse avontuur écht een sprookje worden... Of toch niet?

Het tweede seizoen van 'B&B Vol Liefde België' is vanaf 3 september in zijn geheel te streamen bij Videoland.

'Shock doc: The Grandmother Lover'

In deze Channel 5 documentaire maken we kennis met de Amerikaanse, 31-jarige Kyle, die een voorliefde heeft voor vrouwen van boven de 70 jaar oud. Momenteel heeft hij een relatie met Marjorie, die de respectabele leeftijd van 91 jaar heeft en al overgrootmoeder is. Hoe is het stel verliefd geworden, hoe houdt hun relatie stand en hoe gaat hun omgeving hiermee om?

De documentaire 'Shock Doc: The Grandmother Lover' is vanaf 3 september in zijn geheel te streamen bij Videoland.

GLORY 88 Hari vs. McSweeney

Kickbokslegende Badr Hari is terug en neemt het in GLORY 88 op tegen James McSweeney in ‘Dome de Paris’ in Parijs. Hari was afgelopen oktober voor het laatst actief in zijn gevecht tegen Alistair Overeem. De 38-jarige legende keert nu terug in de ring en wil winnen om zich te kwalificeren voor de GLORY Heavyweight Grand Prix in december met als hoofdprijs 500.000 dollar. McSweeney, die tijdens GLORY COLLISION 3 terugvocht tegen Gokhan Saki, gaat met vertrouwen dit gevecht in nadat hij afgelopen december zijn laatste wedstrijd won.

'GLORY 88' is op 9 september vanaf 19.30 uur live te streamen bij Videoland, met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten.

'The Spectacular'

Eind jaren 80 wordt het zuiden van Nederland opgeschrikt door een reeks dodelijke IRA-aanslagen. Een speciaal team van rechercheurs opent de internationale jacht op een onzichtbare terreurcel, die een aanslag van ongekende omvang in Nederland heeft gepland. Hadewych Minis speelt de hoofdrol in deze dramaserie. Andere Nederlandse rollen zijn voor Peter Blok, Jacob Derwig en Michel Sluysmans. De spannende conspiracy thriller is geïnspireerd op een waargebeurd en niet eerder verteld verhaal.

De Nederlandse dramaserie 'The Spectacular' is vanaf 9 september in zijn geheel te streamen bij Videoland.

'61st Street' S2

De Amerikaanse dramaserie '61st Street; speelt zich af in het huidige Chicago en volgt Moses Johnson, een veelbelovende atleet op de middelbare school, die wordt meegesleurd in het beruchte corrupte strafrechtsysteem van Chicago. Hij wordt door de politie als bendelid aangezien en wordt al snel verdachte als politie en aanklagers wraak zoeken voor de dood van een agent tijdens een misgelopen drugsvangst.

Het tweede seizoen van '61st Street' is vanaf 11 september in zijn geheel te streamen bij Videoland. Het eerste seizoen stream je al in zijn geheel bij Videoland.

'Married at First Sight: Match or Mistake'

In dit gloednieuwe seizoen wagen single mannen en vrouwen opnieuw een sprong in het diepe door te trouwen met iemand die ze nog nooit eerder hebben ontmoet. In deze editie speelt de groepsdynamiek een ontzettend belangrijke rol. De koppels kunnen tijdens speciale stay or leave-ceremonies aangeven of ze het experiment voortzetten, of dat de liefde er voor hen toch niet in zit. Gedragsbioloog Patrick, seksuoloog Steven en (relatie)coach Marianne zijn betrokken vanaf het eerste moment en nemen de intensieve begeleiding van de deelnemers op zich tijdens het gehele avontuur.

Het tweede seizoen van de Videoland Original 'Married at First Sight: Match or Mistake' is vanaf 19 september elke dinsdag en woensdag te streamen bij Videoland. Op 19 september stream je meteen twee afleveringen. Het eerste seizoen stream je al in zijn geheel bij Videoland.

'KANE: A Story Recorded'

Aan de hand van nooit eerder vrijgegeven privé-opnames wordt in de nieuwe Videoland Original documentaire 'KANE – A Story Recorded' het verhaal verteld van één van Nederlands grootste muziekbands aller tijden: KANE. De ruim 100 uur aan privé-opnames van oprichters Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen vormen het centrale hart van deze vierdelige documentaireserie gemaakt in KANE-stijl: rauw, eerlijk en intens. Een jongensdroom waar geen einde aan lijkt te komen. Een verhaal over wilskracht, ongelimiteerd succes, heilig vuur, intens verdriet, vriendschap, ambacht, onophoudelijke media-aandacht en chemie.

De Videoland Original documentaire 'KANE: A Story Recorded' is vanaf 25 september in zijn geheel te streamen bij Videoland.

'De Verraders Halloween'

In deze speciale Halloween-editie van 'De Verraders' zijn de missies en moorden bloediger dan ooit. De deelnemers schuwen geen enkel middel in de strijd om zoveel mogelijk zilver te verdienen. Dertien BN’ers gaan tot het uiterste in dit bloedstollende, psychologische spel waarbij de kijker wordt meegenomen in het gevecht tussen het goede en kwade. Onder leiding van Frank Evenblij duiken de BN’ers in een avontuur vol list, bedrog en manipulatie. Lukt het de Getrouwen om de Verraders op tijd te ontmaskeren?

De Videoland Original 'De Verraders Halloween' is vanaf 30 september wekelijks te streamen bij Videoland.

'De Roelvinkjes'

De Roelvinkjes zijn terug! Opnieuw volgen we Dave, Donny én Dries tijdens hun overvolle dagelijkse leven. De Roelvinkjes hebben een uitdagende tijd achter de rug. Zo heeft Dave heeft zijn verslaving overwonnen en recent het mooiste cadeau gekregen: het vaderschap. Na het herstel van zijn ongeluk én na zijn strijd tegen kanker, heeft Donny gemerkt hoe kostbaar het leven is en dat niks voor lief mag worden genomen. En uiteraard vader Dries, die zich inmiddels dankzij TikTok de bekendste Nederlander ooit mag noemen, maar ook steeds een dagje ouder wordt. Hoe gaat het met de mannen en hoe staan zij nu in het leven?

De Videoland Original 'De Roelvinkjes' is vanaf 28 augustus wekelijks te streamen bij Videoland.