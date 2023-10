Dit streamt Videoland in november

Maak je in november klaar om jezelf te verliezen in boeiende verhalen, adembenemende actie en ontroerende momenten. Duik in de duistere wereld van misdaad en intriges met de gloednieuwe Videoland Original dramaserie 'Een Moord Kost Meer Levens', gebaseerd op het gelijknamige boek van de Peter R. de Vries.

De serie sleept je mee in een meesterlijk verhaal waarin spanning en gerechtigheid op scherp worden gesteld. De echte adrenalinejunkies streamen 'GLORY Collision 6', waarin kickbokskoning Rico Verhoeven de ring betreedt voor een nu al legendarische confrontatie.

Gaat je hart sneller kloppen van menselijke verhalen en doorzettingsvermogen, dan staat er een nieuw seizoen van Ewout Genemans' Videoland Original serie 'De Jeugdkliniek' klaar, met verhalen die dichterbij komen dan je denkt. En in 'André Hazes: The Next Chapter' duik je nog dieper in het leven van de bekende zanger. Hoe is het hem vergaan sinds het uitkomen van deel één van zijn docuserie en hoe pakt hij zijn leven weer op na zijn verslaving?

Nog niet genoeg te streamen? Plan dan alvast een marathonavond in. Ontdek een schat aan films voor knusse avonden in november. Van tijdloze James Bond-films en kerst-romcoms tot recente Nederlandse feelgood films, zoals 'Soof 3', 'Only You' en 'Marokkaanse Bruiloft'.

Highlights november

James Bond films

Cancel maar vast je plannen voor november, want deze James Bond marathon wil je niet missen! Vanaf 1 november stream je alle James Bond films waarin Daniel Craig in de huid kruipt van de Britse geheim agent.

De James Bond films 'Casino Royale', 'Quantum of Solace', 'Skyfall', 'Spectre' en 'No Time to Die' zijn vanaf 1 november te streamen bij Videoland.

'Soof' 3

In 'Soof 3' heeft Soof (Lies Visschedijk) eindelijk haar leven lekker op de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt prima en de kinderen zijn groot en klaar om uit te vliegen. Soof houdt als vanouds alle ballen in de lucht, voor iedereen. Op het moment dat ze slecht nieuws krijgt, komt Sascha thuis en stelt haar verloofde voor. Soof grijpt het huwelijk van haar dochter met beide handen aan om haar kop in het zand te steken. Soof moet leren zelf ook eens hulp toe te laten, omdat ze die hulp waard is en haar familie van haar houdt.

De Nederlandse speelfilm 'Soof 3' is vanaf 2 november te streamen bij Videoland.

'Marokkaanse Bruiloft'

Yasmine heeft maar één droom: een succesvolle advocaat worden. Ze werkt er keihard voor, maar haar omgeving maakt zich zorgen om haar vrijgezellenstatus. Aangemoedigd door haar vriendinnen dwingt ze zichzelf om open te staan voor liefde en dan vindt ze plots niet één, maar zelfs twee leuke mannen. Terwijl in haar omgeving het ene na het andere bruiloftsfeest gevierd wordt, groeien Yasmine’s twijfels. Waar de succesvolle arts steeds meer op haar zenuwen werkt, is de stoere monteur ineens haar cliënt in de rechtbank. Hoe weet ze zeker dat ze de juiste keuze maakt?

De Nederlandse speelfilm 'Marokkaanse Bruiloft' is vanaf 3 november te streamen bij Videoland.

'GLORY Collision 6: Rico Verhoeven vs Tariq 'Cookie' Osaro'

Het Gelredome schudt weer op zijn grondvesten tijdens deze spectaculaire avond vol hoogstaande vechtsport. Ruim twee jaar vocht hij niet: Rico Verhoeven. Nu mag en kan hij eindelijk weer. Zijn tegenstander is de interim wereldkampioen in het zwaargewicht, Tariq ‘Cookie’ Osaro. Weet Rico zijn titel opnieuw te verdedigen? Ook de rest van de main card is smullen met diverse grote titelgevechten, zoals Abena vs Khbabez en Wisse vs Boapeah. Zelfs de prelims beloven vuurwerk als verschillende vechters uit de Videoland Original 'House of GLORY' tegenover elkaar komen te staan. Ciric neemt het op tegen Ouzgni, Landman krijgt te maken met Abdelkhalek en Sno staat tegenover Stankovic.

'GLORY Collision 6' is op 4 november vanaf 19.30 uur live te streamen bij Videoland, met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten.

'De Jeugdkliniek' S2

Ewout Genemans gaat voor de tweede keer 21 dagen intern in de Yes We Can Clinic - de bekendste jeugdkliniek van Nederland. Hij volgt een aantal jongeren (fellows) die behandeld worden voor psychische problemen, verslavingen en/of gedragsproblemen.. De fellows hebben de eerste vijf weken geen contact met de buitenwereld. 'De Jeugdkliniek' geeft een unieke inkijk in hun wereld, zonder telefoon of internet, met verhalen die dichterbij komen dan je denkt.

Het tweede seizoen van 'De Jeugdkliniek' is vanaf 7 november in zijn geheel te streamen bij Videoland. Seizoen 1 stream je al bij Videoland.

'Een Moord Kost Meer Levens'

Deze nieuwe Videoland Original dramaserie is gebaseerd op het levensverhaal van Paul Spruit en neemt de kijker mee in de huid en het hoofd van een moordenaar, in de jaren '80. De serie is gebaseerd op het boek van Peter R. de Vries. Hij publiceerde het in 1994 en doopte het tot zijn 'beste boek'. 'Een Moord Kost Meer Levens' werpt een blik op de belevingswereld van Paul: is waar je wieg staat bepalend of heb je je lot in eigen hand? Met rollen voor Chris Peters, Jacob Derwig, Monic Hendrickx, Melody Klaver, Martijn Fischer, Erik de Vogel en anderen.

De Videoland Original dramaserie 'Een Moord Kost Meer Levens' is vanaf 14 november in zijn geheel te streamen bij Videoland.

'BELLATOR 301'

In Chicago staan twee Nederlanders op de kaart. Pieter Buist en Denise Kielholtz. Buist wil revanche voor de nederlaag die hij leed bij zijn Bellator-debuut tegen Gadzhi Rabadanov. Nu krijgt hij te maken met Archie Colgan. Kielholtz staat – net als Buist - ook voor het eerst sinds mei weer in de Octagon. Toen versloeg ze in Parijs Paula Cristina dos Santos Silva. Haar tegenstander nu is ‘Lady Samurai’, Sumiko Inaba.

'BELLATOR 301' is op zaterdag 17 november live vanuit de Wintrust Arena in Chicago 's nachts te streamen bij Videoland.

'André Hazes: The Next Chapter'

Vorig jaar kreeg Nederland hét eerlijke verhaal van André Hazes te zien in de zeer persoonlijke Videoland Original documentaire 'André Hazes: Crossroads'. Nu is het tijd om te zien hoe het sindsdien is verlopen met de zanger. In het nieuwe driedelige vervolg zien we hoe André het leven oppakt nu hij zijn verslaving achter zich heeft gelaten. Afkicken van een verslaving is niet een einde maar juist het begin van een nieuwe manier van leven. Hoe pakt hij dit leven weer op? En hoe claimt hij zijn plek op het podium weer terug na bijna twee jaar afwezigheid? We zien de weg naar zijn eerste tv-interview bij Eva Jinek en zijn comeback optreden bij Holland Zingt Hazes, we volgen hem bij het maken van nieuwe muziek én krijgen een kijkje in zijn privéleven met Monique.

De driedelige Videoland Original documentaire 'André Hazes: The Next Chapter' is vanaf 18 november wekelijks te streamen bij Videoland.

'SAS Rogue Heroes' S1

Een historische dramaserie die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het bruisende Caïro van 1941 bedenkt de jonge militaire officier David Stirling een radicaal plan dat tegen alle oorlogsregels ingaat: de vijand aanvallen waar ze het minst verwachten, namelijk van achter hun eigen linies. Hoewel er veel tegenstand is, geeft Winston Churchill Stirling persoonlijk toestemming om de sterkste, slimste en meest meedogenloze undercover-soldaten te rekruteren voor één van de interessantste militaire organisaties van de wereld: de Britse Special Forces, ook wel bekend als de SAS.

'SAS Rogue Heroes' is vanaf 20 november in zijn geheel te streamen bij Videoland.

'Fargo' S5

'Fargo', een anthologieserie gebaseerd op de gelijknamige film van de Coen Brothers uit 1996. Elk seizoen behandelt een uniek verhaal over misdaad, dat zich afspeelt in de ijzige omgeving van Minnesota. Eerder werd al bekend dat het 10-afleveringen durende nieuwe seizoen hoofdrollen kent voor acteurs Jon Hamm, Juno Temple en Joe Keery. In het vijfde seizoen is Temple te zien als Dorothy 'Dot' Lyon, die na een reeks onverwachte gebeurtenissen in de problemen met de autoriteiten raakt, en terugvalt in het leven waarvan ze dacht dat ze die achter haar had gelaten. Ze wordt achterna gezeten door de overambitieuze sheriff Roy Tillman, gespeeld door Hamm. Als rancher, predikant en sheriff denkt hij boven de wet te staan en zet alles op alles om Dorothy te vinden.

Seizoen 5 van 'Fargo' is vanaf 22 november wekelijks om 10.00 uur te streamen, exclusief bij Videoland.

'Only You'

Een romantische dramafilm over een onmogelijke liefde. Elisabeth (Claire Bender) staat op het punt te trouwen met haar jeugdliefde en lijkt haar leven op orde te hebben. Arthur (Egbert-Jan Weeber) gaat echter op een lange reis en wanneer zij elkaar ontmoeten, verandert alles. Hun aantrekkingskracht is zo sterk dat ze zich volledig aan elkaar overgeven en even lijken de rest van de wereld en hun plannen niet meer van belang. Hun levens veranderen echter voorgoed wanneer Elisabeth ontdekt welk groot geheim Arthur met zich meedraagt. Kijk mee hoe deze onmogelijke liefde zich ontvouwt in deze romantische dramafilm.

De Nederlandse speelfilm 'Only You' is vanaf 25 november exclusief te streamen bij Videoland.

Kerst bij Videoland

Videoland staat alweer bomvol betoverende kerstfilms en vanaf 1 november kan je je op nóg meer kerstvreugde verheugen. Geniet van de magie die dit seizoen te bieden heeft! Bekijk het gehele aanbod via videoland.com/nieuws.

Binnenkort bij Videoland

'The Real Housewives of Amsterdam' S2

Eindelijk is het zover: Cherry-Ann, Djamila, Hella, Kimmylien, Maria, Susanna en de gloednieuwe housewife Tamara zijn terug met een gloednieuw seizoen. We volgen de zeven succesvolle dames uit de Amsterdamse high society op de voet en dat belooft nog meer humor, drama en verrassende wendingen. We beginnen de eerste aflevering goed, want de kou tussen Maria en Cherry-Ann is nog niet uit de lucht na de geruchtmakende reunie van vorig seizoen. En ook de nieuwe housewife Tamara zorgt direct voor opschudding.

Seizoen twee van Videoland Original 'The Real Housewives of Amsterdam' is vanaf 26 oktober wekelijks te streamen bij Videoland. Seizoen één stream je al in zijn geheel bij Videoland en internationaal kent het format al dertig edities en meerdere spin-offs waarvan de Atlanta, Beverly Hills en Orange County versies bij Videoland te streamen zijn.