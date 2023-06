Dit streamt Videoland in juli

Bereid je voor op een zomer vol liefde, nostalgische hoogtepunten, meeslepende verhalen en onversneden reality-tv.

Zo maak je in juni kennis met de man achter de muziek in de nieuwe documentaire 'Tino: Laat Me Leven'. Ook keert het succesvolle datingprogramma 'B&B Vol Liefde' terug met een derde seizoen. Op de meest idyllische plekken door heel Europa volgen we de zoektocht van de B&B-eigenaren naar de ware liefde. Daarnaast bundelen Michella Kox en Louisa Janssen, bekend van onder andere 'Echte Meisjes in de Jungle', hun krachten voor een gloednieuw Videoland-programma: 'Michella en Louisa Werken Mee'. Ook onze jongste kijkers hoeven zich niet te vervelen in deze zomermaand met het zesde seizoen van 'Juf Roos' en de iconische serie 'Tik Tak'. En dat is nog niet alles! Maak je klaar voor de reünie van de populaire jeugdserie 'ZOOP' met 'ZOOP: De Reünie'.

Highlights juli

'Tino: Laat Me Leven'

Ruim een jaar heeft Tino Martin zich laten volgen en heeft hij samen met de makers van de documentaire een zo goed en eerlijk mogelijk beeld van zijn leven proberen te geven. Tino Martin: 'In deze documentaire neem ik jullie overal mee naartoe, naar mijn optredens, de theatertour, de Ziggo Dome concerten en privé; van een verjaardag tot aan kerstavond met mijn familie. Alles komt voorbij, hoogte- maar ook dieptepunten. Voor mij had het maken van deze documentaire maar één voorwaarde en dat is dat alles eerlijk en oprecht moet zijn. Mocht je mij beter willen leren kennen dan zou dat via deze Videoland documentaire moeten lukken.'

De Videoland Orginal documentaire ‘Tino: Laat Me Leven’ is vanaf zaterdag 8 juli exclusief te streamen bij Videoland.

'Tik Tak'

'Tik Tak' kwam in 1981 voor het eerst op tv en maakt sinds toen deel uit van het collectief geheugen. De reeks weet meerdere generaties peuters en kleuters te boeien met vertrouwde elementen zoals de schaapjes en het schaduwmannetje. Ook de nieuwe reeks brengt vrolijke figuren, felle kleuren en iconische muziek voor het hele gezin.

'Tik Tak' is vanaf 8 juli te streamen bij Videoland.

'B&B Vol Liefde'

Het derde seizoen van zomerhit ‘B&B Vol Liefde’ is in aantocht. Acht vrijgezelle B&B eigenaren wagen het erop en gaan deze zomer op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van de B&B-eigenaren compleet? Op de meest idyllische plekken door heel Europa volgen we de zoektocht van de B&B-eigenaren naar de ware liefde. Mooie, romantische, grappige, maar soms ook ongemakkelijke situaties passeren de revue. Maak je op voor een zomer rijk gevuld met liefde en romantiek op de meest sprookjesachtige locaties.

'B&B Vol Liefde' is vanaf maandag 10 juli te zien bij RTL 4 en vanaf dan een week vooruit te streamen bij Videoland.

De special 'B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met?', waarin deelnemers uit de twee afgelopen seizoenen centraal staan, is vanaf vrijdag 7 juli te zien bij Videoland.

'ZOOP: De Reünie'

Taffie, Mike, Bionda, Bastiaan, Elise, Sira, Moes en Alwin. Namen van personages die de harten van ZOOP-fans na al die jaren nog steeds sneller doen laten kloppen. Twintig jaar geleden begonnen acht piepjonge en onervaren acteurs zonder verwachtingen aan het avontuur van de uiteindelijk immens populaire jeugdserie ‘ZOOP’. Na drie seizoenen, 325 afleveringen en drie speelfilms stopte het avontuur. Als de Rangers in 2007 de winterse dierentuin verlaten om vlinders te redden in Zuid-Amerika, is dat de allerlaatste keer dat ze ooit samen in de dierentuin zijn geweest. Tot nu. Nog één keer keert de originele cast terug naar de plek waar het allemaal begon: Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

De Videoland Original 'ZOOP: De Reünie' is vanaf 15 juli te streamen bij Videoland.

'Michella en Louisa Werken Mee'

Michella Kox en Louisa Janssen, o.a. bekend van 'Echte Meisjes In de Jungle', gaan na het enorme succes van dit programma samen verder in een nieuw Videoland programma: 'Michella en Louisa Werken Mee'. In het nieuwe programma gaan de realitysterren aan de slag in de meest uiteenlopende beroepen waarbij het vinden van geschikt personeel een grote uitdaging is.

De Videoland Original 'Michella en Louisa Werken Mee' is vanaf 17 juli wekelijks te streamen bij Videoland.

'MTV's Celebrity Ex On The Beach'

Acht vrijgezelle sterren uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan op weg naar een zomer vol liefde, met een aantal onwelkome verrassingen. Ze leven in de genade van de Tablet of Terror en gaan naar het strand des onheils. Wat gebeurt er als acht bloedhete jongens en meisjes in het paradijs aankomen voor een droomvakantie van zon, zee, seks en gezelligheid?

'MTV's Celebrity Ex On The Beach' is vanaf 18 juli te streamen bij Videoland.

'Juf Roos' S6

De vrolijke Juf Roos, ook in de tv-serie gespeeld door Melissa Drost, woont in een kleurrijke molen waar ze het liefst de hele dag zingt. Elke aflevering bevat dan ook een echt Hollands kinderliedje dat ouders nog kennen uit hun eigen kindertijd en kinderen dagelijks thuis of op het kinderdagverblijf zingen.

'Juf Roos S6' is vanaf 19 juli te streamen bij Videoland. De vijf eerdere seizoenen zijn al te zien bij Videoland.