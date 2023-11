Dit streamt Videoland in december

Het is weer vroeg donker, de kaarsjes staan weer aan en de dikke winterjassen zijn weer uit de kast getrokken. Dat kan maar één ding betekenen: de decembermaand staat voor de deur.

Een maand vol gezelligheid en met avonden onder een warm dekentje op de bank waarbij Videoland ook deze maand niet kan ontbreken.

'Alter Ego'

Spanning, dood en liefde. 'Alter Ego' is een high concept mystery drama serie die zich afspeelt in een unieke wereld waarin de dood zich tussen de bevolking begeeft om haar taak te volbrengen: het aanraken van diegenen wiens ‘laatste uur’ vanaf dat moment geslagen is. In haar schuilplaats, de internationale Salvator Bank, hebben de vele klonen van de dood maar één gedaante. Die van een jonge stijlvolle roodharige vrouw. Zodra de klonen zich onder ons begeven, nemen zij de gedaante van hun alter ego aan, die voor elke kloon verschillend is. De dood is meedogenloos, aantrekkelijk en niet te stoppen.

De serie met o.a. Zineb Fallouk van 'Mocro Maffia' is vanaf 4 december te streamen bij Videoland.

'Eerste Hulp Bij Kerst'

Kerstavond. Eindelijk een paar dagen vrij na de drukste tijd van het jaar. Even staat alles in het teken van gezellig samenzijn bij de kerstboom, genieten van een overdadig kerstdiner, cadeautjes uitpakken, kerstkransjes eten. Maar niet voor iedereen; voor het zorgpersoneel op de spoedeisende hulp gaat het werk altijd door. Het ziekenhuis kent geen pauzeknop om tot rust te komen. Op Kerstavond is voor Lily, Ben, Yannick en Shanti de nachtdienst nog maar net begonnen. Ook al zijn ze er beslist niet voor hun lol, de wereld heeft buiten de ziekenhuismuren nog maar weinig te bieden. Allemaal zijn ze Kerstavond ontvlucht. Om erger te voorkomen.

De Videoland Original speelfilm 'Eerste Hulp Bij Kerst' is vanaf 6 december te streamen bij Videoland.

'Celblok H'

De serie 'Celblok H' is een spannende Nederlandse dramaserie die draait om verschillende groepen gevangenen in een vrouwengevangenis. In 'Celblok H' belandt kapster Suus in de cel wegens poging tot moord op haar man. Ze raakt betrokken bij de machtsstrijd tussen twee van haar medegedetineerden, Lex en Freddy. Suus wordt gedwongen een kant te kiezen in het conflict en komt er zo achter dat dit keiharde consequenties heeft.

De serie is vanaf 9 december te streamen bij Videoland.

'Sleepers' S2

De wereld van Martin staat op instorten wanneer zijn vrouw Noura achter zijn ware identiteit dreigt te komen. Hij moet alles op alles zetten om niet ontmaskerd te worden en tegelijkertijd is de druk uit de onderwereld nog nooit zo groot geweest. Zijn moeder Ans staat op het punt van oorlog met een grote, zeer gewelddadige internationale criminele organisatie en dwingt Martin en Willem haar te helpen en verder te gaan dan dat ze ooit hebben moeten gaan. Ondertussen begint men bij de politie ook te twijfelen aan de integriteit van Martin en kan hij zijn collega’s niet meer vertrouwen. Voor wie kiest Martin? Zijn familie of kan hij toch niet ontsnappen uit de klauwen van de onderwereld?

De Videoland Original 'Sleepers' met o.a. Robert de Hoog, Sinem Kavus, Teun Kuilboer en Lineke Rijxman is vanaf 15 december wekelijks te streamen bij Videoland.

'Candy & Bonita'

Tilly (Sanne Langelaar) en Marieke (Fockeline Ouwerkerk), barvriendinnen uit het buurtcafé, willen de regie over hun leven terug en besluiten vrouwvriendelijke porno te gaan maken. Die beslissing is de start van een hilarisch avontuur in een prachtig kasteel met een pornoster (Jeroen van Koningsbrugge) die volkomen onverstaanbaar is, maar wel andere kwaliteiten heeft. Ondertussen vindt Mariekes man (Frederik Brom) zijn passie voor acteren terug op de filmset en heeft de allerbeste oppas van de wereld (Bobbi Eden) stiekem best wel nuttige tips. De levens van alle betrokkenen worden totaal overhoop gegooid, maar als het stof is opgetrokken, is er toch … een happy end!

De Nederlandse speelfilm 'Candy & Bonita is vanaf 15 december te streamen bij Videoland.

'Winter Vol Liefde'

Deze winter komt RTL 4 voor het eerst met ‘Winter Vol Liefde’, van de makers van ‘B&B Vol Liefde’. Vijf singles hebben Nederland verlaten om hun dromen na te jagen in Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Als makelaar, hoteleigenaar of wildernisgids leiden ze een heerlijk leven, maar dit willen ze graag delen met die ene speciale persoon, die hun hart verwarmt. Wie durft er over de grens te kijken en maakt het wintersprookje compleet?

Net als 'B&B Vol Liefde' is ook 'Winter Vol Liefde' een week vooruit te streamen bij Videoland.

'Winter Vol Liefde' is vanaf 18 december elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.

'In Het Wild'

In de natuurdocumentaire 'In het Wild' geven vier verassende BN'ers de natuur letterlijk een stem. Tijdens vier afleveringen, met elk hun eigen thema, maken we kennis met verschillende diersoorten die leven in diverse Nederlandse natuurgebieden. Het prachtige beeldmateriaal is geschoten door de bekende natuurfilmmaker Luc Enting (bekend van natuurfilm ‘Wild’).

De vierdelige Videoland Original natuurdocumentaire is vanaf 18 december te streamen bij Videoland.

Binnenkort te zien bij Videoland

'Verslaafd'

Op Videoland stream je vanaf 28 november deze exclusieve serie van 'Verslaafd!'. Ewout Genemans en Maarten Dammers, interventionist en ervaringsdeskundige, bieden de helpende hand aan wanhopige families van verslaafden. In deze serie van Verslaafd! volgen we Arie, Nick en Ron. Zij kampen met een heftige verslaving en trekken hun omgeving hier ongewild in mee. Ten einde raad trekken deze families bij Ewout en Maarten aan de bel.

Door middel van een interventie hopen zij dat ze hun geliefde broer, vader of zoon kunnen bewegen om mee te gaan voor een behandeling in de kliniek als eerste stap richting een leven in herstel.

'Verslaafd' is vanaf 28 november exclusief te zien bij Videoland.

'Chantal & Tina'

Vanaf 30 november is de comedyserie 'Chantal & Tina' te zien bij Videoland. Hartsvriendinnen Chantal Janzen en Tina de Bruin spelen hierin korte sketches die geïnspireerd zijn op gebeurtenissen uit hun dagelijks werk- en privéleven. Deze hilarische scènes -waarin ook talloze bekende collega’s van Chantal en Tina meespelen- zitten vol zelfspot en humor en zijn af en toe heerlijk op het randje. 'Chantal & Tina' is geschreven door een team van zeer ervaren comedyschrijvers, uiteraard in samenwerking met de twee bedenkers van de serie: Chantal en Tina zelf.

'Chantal & Tina' is vanaf 30 november te bingen bij Videoland.

Sport LIVE

Sportfanaten opgelet! Vanaf december kijk je verschillende wedstrijden LIVE bij Videoland:

UEFA Champions League Feyenoord – Atletico Madrid

28 november

UEFA Champions League Sevilla – PSV

29 november

UEFA Champions League: PSV - Arsenal

12 december

UEFA Champions League: Celtic - Feyenoord

13 december

Glory 90 Ahoy

23 december

Sinterklaas bij Videoland

Sinterklaas mag natuurlijk niet ontbreken in de decembermaand en Videoland staat daarom vol met Sinterklaas content. Bekijk het gehele aanbod via videoland.com/nieuws.

Kerst bij Videoland

Videoland staat bomvol betoverende kerstfilms die je in de decembermaand rond en tijdens de feestdagen kunt kijken. Geniet van de magie die dit seizoen te bieden heeft! Bekijk het gehele aanbod via videoland.com/nieuws.