Dit streamt Videoland in augustus

In augustus brengt Videoland een scala aan nieuwe titels! Fans van 'Mocro Maffia' kunnen hun hart ophalen met de film 'Mocro Maffia: Taxi', en het nieuwe seizoen van 'De Roelvinkjes' belooft volop plezier.

Geniet van een vleugje nostalgie met alle zes iconische 'Rocky'-films, en zie bekende koppels de ultieme uitdaging aangaan in 'Power Couple'. Dit en nog veel meer, stream je alleen bij Videoland!

'Inglourious Basterds'

In het door Duitsers bezette Frankrijk is Shosanna Dreyfus getuige van de brute moord op haar familie, onder leiding van nazi-kolonel Hans Landa. Ze weet maar net te ontsnappen en vlucht naar Parijs, waar ze een nieuwe identiteit aanneemt en een filmtheater gaat runnen. Ondertussen, ergens anders in Frankrijk, neemt een joodse groep soldaten, onder leiding van luitenant Aldo Raine, wraak op de nazi's.

'Inglourious Basterds' is vanaf 1 augustus te streamen bij Videoland.

'De Roelvinkjes'

Dit seizoen van 'De Roelvinkjes' staat in het teken van ‘Alles is Familie’. De serie biedt een inkijkje in het echte leven van Dries, Dave en Donny. Zo gaat Dries keihard trainen voor de covershoot van de Men’s Health, zoekt Dave na zijn laatste terugval een nieuw doel in zijn leven en bekeert Donny zich tot de Islam.

Daarnaast draait het familieleven ook op volle toeren en zijn Honoria en Luciënne prominent van de partij. De hoogtepunten maar ook de dieptepunten van deze Mokumse familie komen aan bod; er wordt gelachen en gehuild. Wat er ook gebeurt, jij zit op de eerste rij bij De Roelvinkjes.

'De Roelvinkjes' is vanaf 5 augustus wekelijks te streamen bij Videoland.

'Black Lotus'

Na de tragische dood van zijn beste vriend tijdens een gezamenlijke missie, trok special forces-officier Matteo Donner (Rico Verhoeven), getekend door schuldgevoel, de wereld rond. Terug in Amsterdam raakt hij verwikkeld in een eenmansoorlog, omringd door explosies, rondvliegende kogels en botsende auto's in de straten en grachten van de stad. Donner heeft één missie: het redden van het ontvoerde dochtertje van zijn overleden vriend.

'Black Lotus' is vanaf 12 augustus te streamen bij Videoland.

'The Infiltrator'

In 1986 slaagde undercoveragent Robert Mazur (Bryan Cranston) erin om als flamboyante witwasser te infiltreren in de organisatie van drugsbaron Pablo Escobar. Het was een verraderlijke, meedogenloze wereld waarin elke fout en elk woord zijn leven in gevaar kon brengen.

'The Infiltrator' is vanaf 19 augustus te streamen bij Videoland.

'Mocro Maffia: Taxi'

Younes Al Saddiqi, beter bekend als Taxi, bevindt zich in zijn thuisbasis Marokko, waar hij geen controle heeft over zijn eigen leven of dat van zijn kinderen. Zijn vrouw, Samira, heeft de touwtjes nog steeds stevig in handen.

De spanning tussen Taxi en de familie van Samira loopt ondertussen steeds hoger op. Vooral Ashraf (Saïd Boumazoughe), de neef en compagnon van Samira, vindt dat er actie moet worden ondernomen. Hij beschouwt Taxi als een te groot gevaar vanwege (nog niet ondertekende) verklaringen bij de Nederlandse politie.

Om zijn leven te redden, begint Taxi aan een gevaarlijke reis door het Atlasgebergte om een nieuwe drugslijn op te zetten tussen Noord-Afrika en Europa. Een reis die hij onderneemt met een onverwachte partner, waarbij ze elkaar nooit echt honderd procent kunnen vertrouwen en ze geconfronteerd worden met rivaliserende bendes die op gewelddadige wijze hun nieuwe lijn proberen te saboteren.

'Mocro Maffia: Taxi' is vanaf 23 augustus te streamen bij Videoland.

'Power Couple'

Hoe goed ken jij jouw partner? Zeven bekende stellen vinden een antwoord op die vraag in het nieuwe Videoland-programma 'Power Couple'. Zij gaan de strijd met elkaar aan met als ultieme wapen: de liefde. Tijdens het programma zetten de bekende duo’s geld in op de prestaties van hun eigen partner tijdens uitdagende, grappige en confronterende opdrachten. De koppels verblijven samen een aantal weken in een luxe villa waar zij hun eigen relatie herontdekken, maar ook de dynamiek van andere relaties van dichtbij meemaken. Het is belangrijk om met de andere kandidaten door één deur te kunnen, want in deze afvalrace is het de groep die bepaalt welk paar de villa moet verlaten. Alleen het tweetal dat elkaar het beste kent én het beste weet samen te werken, wordt gekroond tot 'Power Couple 2024' en gaat met de prijzenpot naar huis.

'Power Couple', gepresenteerd door Monica Geuze en Valerio Zeno is vanaf 29 augustus wekelijks te streamen bij Videoland.

'Goede Tijden, Slechte Tijden'

Ook in het 35e seizoen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ staan de inwoners van Meerdijk weer voor talloze uitdagingen, geheimen en intriges. Vooral de familie Sanders staat onder hoogspanning. Terwijl Ludo wanhopig zoekt naar Janine, raakt Nola verstrikt in een medische crisis – die ook impact heeft op haar gezin, relatie en vriendschappen. Shanti worstelt met haar gevoelens voor Richard. Ondertussen probeert Marwan erachter te komen wat Tamara voor hem verbergt. En dat is nog maar een tipje van de sluier van seizoen 35…

'Goede Tijden, Slechte Tijden' stream je vanaf 22 augustus een week vooruit bij Videoland.

'Rocky'

Maak je klaar voor een zomer vol adrenaline met de zes Rocky-films die komende maand op Videoland verschijnen! Van de originele klassieker waarin Rocky Balboa zijn eerste gevecht aangaat, tot de emotionele comeback in 'Rocky Balboa', er is voor elke boks- en filmliefhebber iets te beleven.

'Rocky', 'Rocky II', 'Rocky III', 'Rocky IV', 'Rocky V' en 'Rocky Balboa' zijn vanaf 1 augustus te streamen bij Videoland.