BELLATOR MMA trapt vanaf live af bij Videoland

Vechtsportliefhebbers kunnen hun hart ophalen, want Videoland wordt de exclusieve thuisbasis voor Bellator MMA. Vanaf vrijdag 12 mei zijn de BELLATOR events live te zien bij Videoland en de events zijn daarna ook terug te kijken op het platform.

Het eerste live event bij Videoland is 'BELLATOR 296: Mousasi vs. Edwards' vanuit Parijs. Gegard Mousasi, is een van de grootste Nederlandse vechters allertijden, een icoon van de sport. Hij staat voor een stevige uitdaging in de vorm van Fabian Edwards, een opkomende jonge vechter uit Birmingham, Engeland, die er alles aan doet om zich bij zijn broer Leon aan te sluiten als wereldkampioen in de sport. Naast Mousasi, bevat BELLATOR 296 ook de Amsterdamse Denise 'Miss Dynamite' Kielholtz en de Rotterdamse Costello van Steenis. Pieter Buist is op 12 mei nog niet te zien, maar maakt zijn debuut op vrijdag 16 juni tijdens BELLATOR 297.

Naast de eerder genoemde Nederlandse sterren, kunnen Videoland-abonnees ook genieten van volop actie van de meest getalenteerde mixed martial-atleten ter wereld, waaronder wereldkampioenen Ryan Bader, Vadim Nemkov, Johnny Eblen, Yaroslav Amosov, Usman Nurmagomedov , Patricio 'Pitbull' Freire, Sergio Pettis, Patchy Mix, Cris "Cyborg" en Liz Carmouche.

Head of BELLATOR Europe, David Green: 'We zijn verheugd om deze geweldige nieuwe deal met Videoland aan te kondigen die BELLATOR MMA toegankelijk maakt voor onze fans in Nederland. We hebben een ongelooflijke start van het jaar gehad en zijn verheugd om al onze wereldwijde evenementen naar Nederland te brengen.'

Content Manager Videoland, Barry Schneider: 'Met BELLATOR versterken we onze positie als de ‘home of fighting’. We breiden hiermee ons live aanbod van (sport) events verder uit en zijn dus ook voor de gevechten van de Nederlandse top MMA-atleten de nieuwe thuisbasis. Naast MMA bij BELLATOR, kickboksen bij Glory zijn we volop in ontwikkeling van nieuwe content om onze abonnees nog meer variatie te bieden in vechtsport.'

Rondom de Europese BELLATOR-events maakt Videoland een live studioprogramma. Met in ieder geval Mark Schaaf als presentator, Melvin Manhoef als analist en Sander Schrik als commentator.

'BELLATOR 296: Mousasi vs. Edwards' is vrijdag 12 mei vanaf 21.30 uur live te zien bij Videoland.