Yves Maes maakt zijn opwachting in het seizoen van 'The Sky is the Limit All Stars'

Yves Maes is de eigenaar van de Maes groep, gekend van de afvalverwerking en containerverhuur. Yves is een echte ondernemer, maar de boerenstiel liet hij nooit los. Om zijn hobby, het kweken van springpaarden uit te kunnen oefenen bouwde hij een ranch.

Op zijn ranch bouwt Yves momenteel nog een extra villa van 800m2 . 'Als dat af is stop ik' maakt hij zichzelf wijs. Yves trad pas vorig jaar in het licht van 'The Sky is the Limit', maar werd meteen graag gezien.

Willy en Marie-Jeanne zijn extra vroeg uit de veren voor een bezoek aan Yves en Julie en daar is Willy onder de indruk van Yves zijn afval: 'Ja godverdoemme proper, gefeliciteerd!'

Michel heeft een afspraak bij zijn Hypnotherapeute Barbara, de vriendin van Jan Kriekels die er van het begin bij was in 'The Sky is the Limit'.

Barbara: 'Laat een relaxerend gevoel door je lichaam vloeien.'

Marie-Anne is terug thuis van haar vakantie op Gran Canaria en is uiteraard te vinden in haar bedrijf. Ze vertelt openhartig over haar relatie met haar vader en haar kinderwens. Marie-Anne: 'je ziet kindjes bij andere die je nauw aan het hart liggen en dan denk je ineens: ik wil ook een kindje.'

Harry en Olga moeten vandaag kunstwerken leveren bij een pas gerenoveerd hotel in Nieuwpoort.

'The Sky is the Limit All Stars', vrijdag 10 november om 20.35 uur op Play4 en in de app van GoPlay.