Woensdag halve finale van 'Bake Off Vlaanderen': 'Alles komt altijd in orde'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2022

In week 7 van 'Bake Off Vlaanderen' halen de overgebleven thuisbakkers alles uit de kast om hun golden ticket richting de finale te bemachtigen. Het thema is 'the only way is up' en daarom leggen juryleden Herman & Regula de lat extra hoog.