Wint Annelien Coorevits na 15 jaar opnieuw het felbegeerde 'Komen Eten'-mes?

De vertrouwde zetel waarin Annelien en Stephanie Coorevits wekelijks hun ongefilterde tête-à-tête houden, maakt tijdelijk plaats voor een tafel vol sfeer en gezelligheid. In een gloednieuwe 'Komen Eten'-week laten de zussen Coorevits, radio- en tv-maker Xavier Taveirne en Songfestival-sensatie Gustaph hun beste kookkunsten zien.

De culinaire week start in Destelbergen, bij Annelien Coorevits. Vijftien jaar geleden won ze al eens een editie van Komen Eten, dus de lat ligt meteen hoog. Als echte natuurmens deelt ze uiteraard alweer met plezier haar dierenweetjes, al kan niet iedereen dat enthousiasme even goed smaken. “Mijn kat moet me niet, maar het is wederzijds”, lacht Xavier Taveirne.



Daarna is het de beurt aan Gustaph, die zijn gasten meeneemt op een Griekse avond en durft uit te pakken met octopus tentakels. Kan hij hiermee indruk maken op zijn gasten? Xavier Taveirne ontvangt zijn gezelschap vervolgens aan het ‘zeetje’ in Oostende. Zijn menukaart liet hij maken door zijn man, maar kan hij zijn gasten verrassen met de menu zelf? ​ Tot slot mag Stephanie Coorevits bewijzen dat ze niet alleen vlot van tong is in de podcast met haar zus, maar ook achter het fornuis kan scoren.



'Komen Eten bij De Zussen Coorevits', maandag tot donderdag om 21u15 op Play4 en Goplay.