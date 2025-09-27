Winkelkarren verplaatsen loopt bijna mis bij Jani & James

Kijkcijfers: maandag 22 en dinsdag 23 september 2025
zaterdag 27 september 2025
Foto: Play4 - © Play Media 2025

Jani & James nemen de taak van supermarktmanager Nico over. Hij werkt in een Albert Heijn in Antwerpen en draagt er de eindverantwoordelijkheid. Hij zorgt er onder andere voor dat de klanten snel geholpen worden, dat het personeel tevreden is en dat de winkel er goed uitziet.

Een extra werkje dat er bij komt kijken, is de winkelkarren aanvullen. Als Jani & James een rij winkelkarren tot in de winkel willen rollen, loopt het bijna fout af. 'Ik kan niet bewegen, want dan vliegen we tegen een auto', zegt Jani die met al zijn kracht probeert de karren tegen te houden.


Daarnaast staat James in voor het kuisen van de winkel, maar ook dat verloopt niet zonder slag of stoot. Geen enkel rek, winkelkar of klant is nog veilig wanneer hij door de winkel raast met de kuismachine. Als het druk is, springen de heren bij achter de kassa. Daar merkt Jani al snel een verschil in tempo: Het is toch wel raar dat er bij James altijd zoveel volk staat, hé. Die houdt iedereen op met z’n gebabbel.' Of beide heren na deze drie dagen nog welkom zijn in de winkel om een handje te helpen, zal nog moeten blijken.

'Jani & James doen-het-zelf', zaterdag 27 september op Play4 en GoPlay.


