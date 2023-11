Wind doet spektakelstuk tegen de grond smakken in 'Bake Off Vlaanderen'

In de vijfde aflevering is het niet alleen de tijd en de stress waar de bakkers rekening mee moeten houden, maar ook de wind speelt hen parten.

Als spektakelstuk maken ze een dromenvanger uit koek die hangend gepresenteerd moet worden. Geen evidentie als zo’n sterke westenwind de kop opsteekt in de tent. In deze proef is er maar één zekerheid: niet alle koeken zullen het redden. Maar voor wie wordt deze dromenvanger een nachtmerrie?

In de signatuurproef maken de bakkers 3 identieke bonsai taartjes, compleet met bodem, stam en kruin. Om de Feng Shui te bewaren, werken ze met smaken die hen tot rust brengen. Air hostess Lisa maakt haar eigen relaxerende glühwein, Joy gebruikt avocado en bakker Stephen werkt met sesamzaad; zijn middel tegen jetlag en slaaptekort. Natuurlijk geen healthy mind zonder healthy body en dus is vegan bakken de boodschap.

In de technische proef worden de bakkers weer één met de natuur. Ze verlaten de tent en stoken per twee hun eigen bakvuur. De kandidaten maken Kürtőskalács, een Hongaarse lekkernij beter bekend als de chimney cake. Kalm blijven is de boodschap. Want wie zijn Kürtőskalács verbrandt, moet op de blaren zitten.

'Bake Off Vlaanderen', elke zaterdag om 20.15 uur op Play4 en op GoPlay.