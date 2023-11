Willy Naessens onder de indruk van Jantes 'borstentaart': 'Mag ik daar straks eens aankomen?'

De vierde aflevering van 'Bake Off Vlaanderen' staat volledig in het teken van de liefde. En daarvoor heeft Wim Opbrouck twee smoorverliefde en ietwat ondeugende gasten uitgenodigd.

Na drie uitdagende proeven nemen we liefdevol afscheid van één bakkertje. Voor altijd in ons hart, maar helaas niet meer in de tent.

De technische proef blijkt geen match made in heaven met de kandidaten. Ze maken een 'hoorn des overvloeds', in sommige landen hét symbool van de liefde. Lisa heeft als beste bakker een streepje voor, maar ook de andere kandidaten zorgen voor ‘hoorns’ in alle maten en kleuren. Size matters!

In de signatuurproef maken de bakkers 7 compacte choukes met gedurfde smaken. Britt verrast de jury met haar 'pillekes voor de liefde' met gember en chiazaad. Debbie kiest voor hartige gebakjes met zalmmousse en Jante maakt ontbijtsoezen met eiersalade en garnalen. Niet elke combinatie is even geslaagd, maar de jury wordt wel geprikkeld door nieuwe sensaties.

Willy Naessens en zijn Marie-Jeanne zijn te gast in de baktent en proeven mee van de met liefde gemaakte baksels. De bakkers maken liefdestips uit taart en tonen Willy en Marie-Jeanne hoe ze hun relatie ook de komende jaren spannend kunnen houden. Een greep uit het aanbod: nieuwe borsten voor Marie-Jeanne, een zwembad in vaginavorm en een groot bed met daarin een schaars geklede Willy.

