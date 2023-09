William Boeva met handen in het haar bij nieuwe 'MasterChef'-opdracht

De smaken uit de Noordzee zijn binnengestroomd bij 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' en zijn klaar om in pot, pan of oven te duiken.

In de derde aflevering moeten de 9 overgebleven chefs dit keer aan de slag met een tafel vol vis en schaaldieren. William Boeva is allesbehalve enthousiast bij het horen van de opdracht: 'Vreselijk. Ik haat vis, met een passie!' En de jury strooit nog wat zeezout in de wonde, want de chef met het minste gerecht moet de 'MasterChef'-keuken verlaten … Al kunnen ze vooraleer ze van start gaan wel nog rekenen op een MasterClass van Nick Bril himself.

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', maandag 11 september vanaf 21.00 uur op GoPlay en Play4.