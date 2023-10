Wie wint de grote finale van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'?

Met gemiddeld zo'n half miljoen kijkers - net voor de halve finale van gisteren - is het eerste seizoen van Celebrity MasterChef Vlaanderen nu al een succesvolle smaakbom. Als kers op de taart krijgt het kookprogramma een vervolg in 2024 met 10 nieuwe bekende hobbykoks. Maar eerst en vooral is er nog de langverwachte afrekening van deze editie.

6 weken geleden waren ze nog met 10, maar wie wint de felbegeerde trofee én een laatste service van Peter Goossens in het Hof van Cleve? Wordt het kruidenkoning Hakim? Creatieve duizendpoot Boris? Of trekt de georganiseerde chaos van Linde aan het langste eind?



De finale start met 3 chefs, maar de jury heeft nog een verrassing in petto: een laatste schifting via de gevreesde mysterybox. Eén van hen moet dus vlak voor de eindmeet de kookboeken dichtdoen. De overgebleven chefs staan daarna oog in oog met elkaar én met de godfather van de Belgische gastronomie als vierde jurylid, Peter Goossens. Dat zorgt bij de chefs voor ongeziene stress …



Hakim: "Holy shit, ik zit in de finale. Ik heb mixed feelings. We hebben 6 weken lang keihard gestreden, dus ik ben blij maar ook heel zenuwachtig. Ik zit bij de laatste 3, dus het is gewoon volle bak gaan naar het einde. Ik wil nu wel winnen."



Linde: "Ik kan eigenlijk nu al niet meer gelukkiger zijn. Ik ben echt blij, maar ik ga ook gewoon dood van de zenuwen."



Boris : "Ik heb echt zin om mezelf nog eens goed te amuseren, maar vooral toch nog eens alles uit de kast te halen. Laat maar komen!"

De finale van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen', woensdag 11 oktober om 21.15 uur bij Play4 én GOplay.