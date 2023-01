Wie wint de finale van 'Bake Off Vlaanderen 2022'?

Drie bakkers strijden woensdag voor een plaats op het hoogste schavotje: de titel van Beste Bakker van Vlaanderen! En dat zijn, na 8 weken bakstrijd, de volgende kandidaten.

Elisa, een Spaanse furie met torenhoge ambities. ​Axl, met zijn 18 lentes de benjamin van de groep, overvloedig ​ gesauceerd met jeugdig enthousiasme. En een flamboyant toetje: Sylvia, rad van tong en groots in patisserie.

Starten doen we met een nieuwe versie van de iconische 'Bake Off' taart. Chocolade en frambozen zijn dus een must, de uitwerking is vrij.

Axl noemt zijn versie heel toepasselijk ‘Alice in Wonderland’, want zo voelt hij zich sinds weken, ’als een kleine jongen in de grote baktent’. Sylvia huivert bij de gedachte aan frambozen, want ooit schrok ze als kind toen er een wormpje uit de rode vrucht kronkelde. Sindsdien heeft ze al meer dan 30 jaar geen frambozen meer gegeten. Elisa tart dan weer het lot en wil koste wat het kost bewijzen dat het haar deze keer wel lukt om chocolade te tempereren. Goed begonnen is half gewonnen, maar wie kan dat nog zeggen na deze eerste finaleproef?

Voor de laatste technische proef heeft de jury een ‘Karamillefeuilles’’op het menu gezet. Sylvia lijkt dat door haar Poolse afkomst onder de knie te hebben, maar Elisa heeft nog nooit zelf bladerdeeg bereid. ‘Als een kleuter in een zandbak’, zo voelt ze zich als haar brij maar geen consistent deeg wil worden. Luxueuze gebakjes maken op 2,5u, dat zorgt zelfs bij een 'Bake Off' finalist voor stoom uit de oren.

Hun persoonlijk 'Bake Off' sprookje in taart zal bepalen wie van de drie de geschiedenis zal ingaan als winnaar van deze intense bakwedstrijd.

Voor Axl voelt zijn tijd in de tent soms onwezenlijk aan, dat gevoel geeft hij vorm in een taart die eruit ziet als een hemels wolkendek. Elisa maakt een hangende taart, zo zag de jury er in een vorig seizoen al eens eentje tegen de grond gaan.. Risky business! Sylvia zet zichzelf op de bühne van haar eigen 'Bake Off' sprookje en droomt al van een stevige braspartij na dit finale optreden.

De spanning loopt op, de temperatuur stijgt, eieren en bakvormen vliegen door de tent. Het wordt heftig, want de inzet is hoog. En dan doen Wim, Regula en Herman een laatste keer hun intrede en wordt duidelijk wie deze editie van 'Bake Off Vlaanderen' op zijn of haar palmares mag schrijven…

'Bake Off Vlaanderen', woensdag 4 januari om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.