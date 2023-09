Wie moet als eerste de 'MasterChef'-keuken verlaten?

Foto: Play4 - © Play Media 2023

In aflevering 2 van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' krijgen de chefs een legendarische opdracht op hun bord: de gevreesde mysterybox. Een doos met oneindig veel mogelijkheden, dus ze zullen stevig out of de myserybox moeten denken.

De vier chefs die er het minst van bakken moeten het ook nog eens tegen elkaar opnemen in een beslissende eliminatieproef. Dat doen ze met een ingrediënt dat iedereen kent, maar niemand graag mee werkt in de keuken: ananas uit blik. Wie moet als eerste de 'MasterChef'-keuken verlaten?

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', woensdag 6 september om 21.00 uur op GoPlay en Play4.