Wie kroont zich tot beste junior bakker van Vlaanderen?

Met een statige koets worden ze het kasteel binnengereden. Dat mag ook wel, want het is een bijzonder moment: Iben, Lola en Aure staan in de finale van 'Junior Bake Off Vlaanderen'.

Woensdag zullen zij uitmaken wie na een strijd van zes weken uitgeroepen wordt tot beste bakker.

De zenuwen staan strak gespannen, zeker wanneer ze uit de mond van de altijd sarcastische Jeroom de opdracht van de technische proef horen: Maak een chocoladen Ei van Fabergé, afgewerkt met royal icing.

Voor het maken van het ei en het sierlijk aanbrengen van de decoratie heb je een vaste hand nodig, maar zal dat wel lukken met al die stress? Benieuwd wie met een klein tikkeltje voorsprong aan de laatste proef mag beginnen.

Die laatste proef is het maken van een spektakelstuk onder de naam More is More. Het kan niet groot en bombastisch genoeg zijn: een taart van minstens 2 niveaus, 2 vullingen en 40 centimeter hoogte…

Sommige kandidaten leggen de lat nog wat hoger: ze gaan voor nog een extra laag of gaan aan de slag met niet-evidente ingrediënten als passievrucht, avocado of mango. Overmoed of puur vakmanschap? Blijven de torens staan of kapseizen ze, net als sommige kandidaten die het wel heel moeilijk krijgen met de stress…

De finale van 'Junior Bake Off Vlaanderen' seizoen 2 is daar!

'Junior Bake Off Vlaanderen', woensdag 15 juni om 20.35 uur op Play4.