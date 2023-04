Wat staat deze week op het menu in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: Eén - © VRT 2022

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Opgevulde kippenbout met dadels en amandel, gebakken wortelen en curryrijst

Een originele manier om je kippenbouten wat extra punch te geven. Dit recept vergt wat techniek, maar het resultaat mag er zeker wezen! De vulling met dadel en amandel past wonderlijk goed bij de gebakken wortelen en de kruidige curryrijst.

Dinsdag: Varkenskroon met picklesmousseline, boontjes en gratin

'Dagelijkse Kost' gaat klassiek in de vorm van een geroosterde varkenskroon met aardappelgratin en gestoofde boontjes. Wat een feest! Woensdag: Ananastaartje met citroenmousse en meringue

Dit friszure taartje met tartaar van ananas, een mousse op basis van citroensap en gekleurde Italiaanse meringue is een absolute topper! Donderdag: Asperges in filodeeg met feta en taboulé met bulgur

Krokante filodeegpakketjes gevuld met onze Belgische trots en feta. Heerlijk in combinatie met taboulé of tabouleh van frisse groenten en bulgur. Vrijdag: Schelvis met panade van gekonfijte paprika en parmezaan, mesclun en gebakken aardappelen

Dit is vrijdag visdag op zijn best met een prachtig stukje schelvis uit de oven, bedekt met een laag gekonfijte paprika, panko en parmezaan. Jeroen serveert er een simpele salade met jonge sla en knapperig gebakken aardappelen bij. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.