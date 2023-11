Vicepremier Petra De Sutter probeert dealers te overtuigen met een schilderij gemaakt door eigen vrouw

In de tweede aflevering krijgen de 'Stukken van Mensen'-dealers hoog bezoek. Niemand minder dan vicepremier Petra De Sutter komt een heel origineel werk verkopen: een schilderij dat gemaakt is door haar vrouw Claire Vanhoutte.

Claire is een tijdje geleden gestopt met werken om haar drukbezette vrouw Petra meer te zien en focust zich nu volledig op haar kunst. De dealers zijn alvast enthousiast over het werk, maar is de minister ook enthousiast over de prijs die geboden wordt?

Vicepremier Petra De Sutter: 'Politiek is onderhandelen. Vaak tot in de vroege uurtjes. Bij Stukken van Mensen zal het hopelijk geen nachtwerk worden. Ik kom langs met een werk dat mijn vrouw Claire schilderde. Als ik na een drukke werkweek thuiskom en haar zie opgaan in de verf en penselen dan maakt me dat perfect gelukkig. Ik ben er zeker van dat het werk ergens terecht zal komen op een plek waar mensen kunnen genieten van haar creativiteit.'

Joey komt met een zeer zeldzaam stuk op de proppen want hij heeft een handtas van Hermès meegenomen. Het is de handtas van zijn mama, die er minstens 30.000 euro voor wenst te krijgen. De dealers zullen goed hun best mogen doen, want bij dit item ligt er een geheime koper op de loer. Deze keer krijgen ze concurrentie van Véronique De Kock, die zich zeker niet zal inhouden voor de luxueuze handtas: 'Ik durf veel geld voor een handtas geven als het een klassieker is. Dit is een buitenkans om direct zo'n exclusieve tas te bekomen. Normaal sta je een aantal jaren op wachtlijsten, dus dit is gewoon de max.'

Goede vrienden Leopold en Jules komen samen een salontafel uit de jaren 70 verkopen. De tafel kan makkelijk worden omgebouwd tot bar en deed jarenlang dienst in de mancave van de heren. Kunnen ze klinken op een goede deal, of nemen ze hun tafel terug mee naar huis?

'Stukken van Mensen', zaterdag 4 november om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.