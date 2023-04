Veel kopzorgen donderdag in 'Blind Gekocht'

Byebye LAT-relatie, hallo stad! Voor haar allereerste opdracht in 'Blind Gekocht' zocht, vond en kocht aankoopmakelaar Kinga een woning in de rand van Brugge met een tuin van zo een 500 m2 voor boswachter Johan en stadsmus Syl, die na vijf jaar LAT-relatie de stap zetten om echt te gaan samenwonen.

Maar Johan werd niet meteen wild van de 'ondermaatse' tuin en ook binnen zag het koppel veel problemen. Kelly beseft dat ze haar plannen moet aanpassen, wil ze Johan en Syl gelukkig maken in hun nieuwe huis. Haar oorspronkelijke budgettering gaat dan ook niet langer op, en ze trekt naar Syl en Johan in de hoop extra budget te kunnen krijgen.

Maar dat is niet de enige zorg van Kelly. Ze staat voor een aartsmoeilijke opdracht: nu Syl en Johan voor het eerst gaan samenwonen, moet Kelly zorgen voor de verhuis van niet één, maar twee woningen, én even veel stijlen. Syl en Johan zijn dan ook complete tegenpolen als het aankomt op smaak en stijl. Hij houdt van hout en Zweedse hutten, zij van strak en modern. Gaan zowel Syl, dochters Sam en Bes als Johan zich thuis voelen in hun nieuwe huis? Want hoe maak je een natuurmens gelukkig in een stedelijke omgeving?

Matthias en Anoushka uit Tervuren wensen een huis met loods én nog 31 andere criteria. Maar dat was buiten de expertise van Kinga en Bart gerekend: zij gaven het koppel een ultimatum om deel te kunnen nemen aan Blind Gekocht. Ze moesten hun waslijst herleiden tot 4 eisen. Wat overbleef van het lijstje? Locatie, een grote loods, een tuin én een extra slaapkamer voor de toekomstige gezinsuitbreiding. Maar die loods vormt dé grote uitdaging voor Kinga.

Na meer dan drie maanden intensief zoeken naar een woning met loods, heeft Kinga niets gevonden.

Tijd om Anouchka en Mathias te confronteren met die harde realiteit. Bart en Kinga gaan opnieuw langs bij Anouchka en Matthias en vragen hen om hun zoekregio uit te breiden én de loods te laten vallen, of het wordt een mission impossible…

'Blind Gekocht', donderdag 13 april om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.