Union, KRC Genk en KAA Gent zetten hun weg in Europa verder op Play

We zitten aan speeldag 4 in de Europese voetbalcompetities, dus het gaat stilaan om de knikkers. Union klopte vorige speeldag in extremis LASK, nu donderdag volgt de return in Oostenrijk.

Winnen betekent een reuzenstap richting overwinteren. LASK-Union is te volgen op Play 5 vanaf 18.20 uur. Het commentaar is van Philippe Crols en Geert De Vlieger, in de Play Sports-studio ontvangt Bart Raes Frank Boeckx en Olivier Deschacht.

In de groep van Racing Genk hebben drie ploegen vijf punten: de Limburgers hopen in Boedapest afstand te nemen van Ferencvaros, iets wat hen twee weken geleden thuis niet lukte. Ferencvaros – KRC Genk vanaf 18u40 op Play Sports 1, met commentaar van Bram Lambert.

AA Gent maakte vorige speeldag brandhout van Breidablik: benieuwd of de IJslanders in eigen huis tot meer in staat zijn dan een pijnlijke forfaitnederlaag. Breidablik - KAA Gent, vanaf 20.50 uur op Play Sports 1, met commentaar van Jelle Tack en met analyses in de Play-studio bij Bart Raes, Frank Boeckx en Olivier Deschacht.

Daarnaast volgen we op Play Sports 2 de moeizame heropstanding van Ajax, thuis tegen Brighton vanaf 18.40 uur en kijken we of Youri Tielemans en Leander Dendoncker met Aston Villa schitteren tegen AZ: afspraak om 20.55 uur.

We sluiten de avond af met alle hoogtepunten uit Europa en Conference League in ons magazine: Dennis Xhaët loodst je erdoor om 23.05 uur op Play Sports 1.

Donderdag 9 november 2023

Play 5, 18u20: Studio LIVE, LASK - Union

Play Sports 1, 18u40: LIVE, Ferencvaros - KRC Genk

Play Sports 2, 18u40: LIVE, Ajax - Brighton

Play Sports 1, 20u50: Studio LIVE, Breidablick - KAA Gent

Play Sports 2, 20u55: LIVE, Aston Villa - AZ

Play Sports 1, 23u05: LIVE, Europa & Conference League Highlights Magazine

Vrijdag 10 november 2023

Go Play: Europa & Conference League Highlights Magazine