Tweede deel van de Schellebellemoord in 'True Crime Belgium'

Een vader die zijn eigen zoon vermoordt, op aandringen van zijn eigen dochter waarmee hij een incestueuze relatie heeft. Het verhaal van de Schellebellemoord wordt er allesbehalve beter op.

Wat op eerste zicht een koelbloedige afrekening lijkt, wordt al snel een hallucinant familiedrama.

Ten huize Prosper Van Der Borght zijn er tal van vergaderingen gepasseerd over hoe ze Eddy het best van het leven zouden kunnen beroven. Vader Prosper en halfzus Berlinda waren ervan overtuigd dat moord de enige juiste oplossing was waardoor de problemen met Eddy zouden verdwijnen. Samen gingen ze op zoek naar de perfecte moordenaar, en die vonden ze bij David Coppens. Hij was bereid om Eddy vakkundig om het leven te brengen voor een som geld. David ging op zoek naar wapens, die hij vond bij twee caféklanten, en een handlanger, die hij vond bij een vriendin van een vriendin genaamd Sabrina Verplaetse.

9 juli. David Coppens en Sabrina Verplaetse stelden zich op voor Eddy’s huis in een dichtbegroeid bosje. Eddy werd door een list van Prosper uit huis gelokt, waardoor de huurmoordenaars de perfecte kans kregen om Eddy in de vroege ochtend om te leggen. Net voor Eddy het huis ging verlaten, geraakt Sabrina in shock. Ze ziet de moord plots niet meer zitten en het amateurisme neemt de bovenhand. Ze stribbelt tegen en maakt heel wat lawaai. David annuleert de plannen en ze verlaten het bosje dat tegenover het huis van Eddy plaatsvindt. Eddy ontsnapt nietsvermoedend aan een moordaanslag.

11 juli. Een tweede poging wordt ondernomen door David en Sabrina. Ze positioneren zich in het bureeltje waar Eddy werkte. Even later verschijnt ook Eddy in de deuropening, waarna Sabrina en David het vuur openen. Eddy incasseert drie kogels, alle drie doorboren ze een slagader. Hij probeert nog te vluchten, maar door zijn massieve bloedingen valt hij onderweg dood neer. David en Sabrina slaan op de vlucht en maken gebruik van een auto die op dat moment aangewezen werd door Prosper. David Coppens, Sabrina Verplaetse, Prosper Van Der Borght en Berlinda Van Der Borght worden in de maand nadien opgepakt.

Nog geen maand na Berlinda’s arrestatie, wordt ze voorlopig vrijgelaten. Ook Prosper wordt niet veel later vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Samen zetten ze hun liefdesleven gewoon voort alsof er niets gebeurd was. Ook bezoeken ze het graf van Eddy onder de nodige media-aandacht. Een opgevoerd toneelstuk, goed wetend dat zij verantwoordelijk zijn voor zijn dood. Jaren aan een stuk lopen ze vrij rond in het dorp waar ze Eddy lieten omleggen en waar Eddy's familie woont. De familie Van Der Borght liep hen dan ook geregeld tegen het lijf in het kleine dorp. Ook Eddy’s kinderen kwamen regelmatig oog in oog te staan met de moordenaar van hun vader.

Jef Vermassen: 'Ze hebben na de geplande moord nog jarenlang kunnen feesten en hun verder kunnen amuseren. Ze trokken zich werkelijk niets aan van de slachtoffers.'

8 maart 2017, zo’n zes jaar na de feiten, start het proces voor alle verdachten. Prosper werd veroordeeld tot een straf van 26 jaar. Berlinda Van Der Borght en David Coppens kregen allebei 24 jaar celstraf, Sabrina Verplaetse 18 jaar. Nadat verschillende partijen beroep aantekenden, kreeg iedereen een strafvermindering van 3 jaar. Familie van Eddy, hun advocaat, verschillende speurders en een gerechtspsychiater doen hun verhaal wat er destijds allemaal is misgelopen. Hoe is het mogelijk dat de daders nog jaren vrij rondliepen en welk motief hebben Berlinda en Prosper om hun eigen familielid om te brengen?

Hans Hellebuyck, gerechtspsychiater: 'Als iemand maanden op voorhand een moord beraamt, kan men toch moeilijk aannemen dat er nog spijt aan te pas komt? Bij het deskundig onderzoek hebben we ook helemaal geen gevoel van spijt gemerkt. Hij was opgewekt, totaal niet beschaamd.'

