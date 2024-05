Tranen bij Filip Peeters tijdens fotograferen van pasgeboren baby in 'Het Perfecte Plaatje'

De emoties lopen hoog op tijdens de halve finale van 'Het Perfecte Plaatje'. De opdracht die de kandidaten deze keer voorgeschoteld krijgen, is het fotograferen van een pasgeboren baby in het Klina ziekenhuis in Brasschaat.

Bie haar model is zo'n twee dagen oud, Julius krijgt een prematuurtje van twee weken voor zijn lens en Filip zijn model werd amper twee uur voor de shoot geboren. Dat maakt heel wat emoties los bij de kandidaten. Zeker bij Filip, die meteen teruggekatapulteerd wordt naar de geboorte van zijn dochters.

Daarnaast krijgen de halve finalisten de opdracht om de perfecte reclamefoto te maken voor Volkswagen. Iedereen krijgt een eigen auto, model, locatie en thema waarmee ze aan de slag kunnen gaan. Wie o wie verovert een plaatsje in de finale van 'Het Perfecte Plaatje' en wie moet de wedstrijd verlaten? De halve finale van 'Het Perfecte Plaatje', zaterdag 1 juni om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.