Topchef Tim Boury geeft culinaire MasterClass in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'

De chefs staan voor een culinaire opdracht van het hoogste niveau. Zij moeten de signature dish van driesterrenchef Tim Boury bereiden: een steak tartaar. En dat is niet alles: de overblijvers moeten het gerecht à la minute bereiden en het tempo van de topchef volgen.

Wie achterop geraakt, zit in de puree. Kunnen Cath, Hakim, Lynn, Boris, Wim en Linde een perfect spiegelbeeld creëren van Tims klassieker? En de 'steaks' are high want er valt opnieuw een immuniteitspin te winnen.

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', maandag 25 september om 21.00 uur op Play4.