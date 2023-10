Succesreeks 'Mocro Maffia' brengt de Amsterdamse misdaad naar Play4

'Mocro Maffia' kent al vijf seizoenen lang een enorm succes bij onze noorderburen en ver daarbuiten. De Nederlandse fictiereeks is gebaseerd op het gelijknamige boek en brengt de Amsterdamse misdaad en drugscriminaliteit in beeld.

De Videoland Original mocht al verschillende prijzen in ontvangst nemen, waaronder twee Gouden Kalveren, de CFAP prijs voor producenten Annemieke van Vliet en Achmed Akkabi met daarbovenop nog een nominatie voor de Gouden Televizier-Ring. Het kijkcijferkanon beschikt over een Nederlandse topcast met onder andere Achmed Akkabi (Paus), Mandela Wee Wee (Romano), Robert de Hoog (Tatta) en Nasrdin Dchar (Potlood), maar ook de Belg Saïd Boumazoughe ('Grond', 'Patser') kreeg een prominente rol in de bende van Paus.

In het eerste seizoen van de topreeks is te zien hoe de drie beste vrienden Romano, Potlood en Paus samen de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk maken. In een mum van tijd hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Maar door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dit zorgt voor talloze moorden, verschillende complotten en venijnig verraad.

'Mocro Maffia', vanaf donderdag 19 oktober om 22.30 uur op Play4 en op GoPlay.