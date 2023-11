Straffe tiramisu: amandellikeur zorgt voor stress bij de bakkers

In de derde aflevering van 'Bake Off Vlaanderen' smelt de groep samen tot één onstuimig geheel. Het thema is 'déjà vu', een uitgelezen kans om in het verleden te graven en onze bakkers beter te leren kennen.

De jury test welke bakker zijn klassiekers kent, want voor de technische proef moeten ze een authentieke Tiramisu maken. De bakkers gaan aan de slag met amandellikeur, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Slagen ze erin om de smaak perfect in balans te brengen of zorgen ze voor een heel straffe Tiramisu?

De tent staat op zijn kop want de bakkers maken verticale tarteletten, kleine taartjes die niet op het bord liggen maar wel rechtop staan. Tussen al die zoetigheid door steekt een virus de kop op en krijgt parlementslid Katia last van misselijkheid. Geen droomscenario, want ze maakt een taartje gebaseerd op een stevige blauwe kaas. Wim to the rescue!

Voordat de jury beslist wie de groep moet verlaten, tovert maestro Wim Opbrouck de Bake Off tent om tot een muzikale rewind party. De bakkers maken een throwback taart gebaseerd op een nummer dat iets voor hen betekent. Debbie zet de toon met haar Grease taart, die verwijst naar de meet cute met haar man in dancing Kokorico. Joy maakt The Climb van Miley Cyrus en beeldt daarmee de struggles uit die zij heeft overwonnen. Verpleegster Jante maakt dan weer 'A Good Day To Die', het favoriete nummer van haar & haar collega’s. Het thema is dan wel 'déjà vu', maar één van de bakkertjes zien we volgende week niet meer terug.

'Bake Off Vlaanderen', zaterdag 11 november om 20.15 uur op Play4 en op GoPlay.