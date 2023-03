Softdrugs op de cel bij Antwerpse gevangenisdirecteur en paniek in het cachot

In de tweede aflevering van 'Recht Naar De Gevangenis' volgen de camera's gevangenisdirecteur An Janssens tijdens haar vier dagen achter de tralies. En daar wordt ze al snel geconfronteerd met de harde realiteit van detentie en vooral ook met zichzelf.

Zo moet An als opdracht softdrugs proberen te smokkelen tot op haar cel, maar dit blijkt een aartsmoeilijke taak. De zenuwen staan hoog gespannen en wanneer ze nadien ook betrapt wordt is er maar een straf mogelijk: de strafcel. Het idee van isolement slaat in als een bom: 'Ik wil echt niet in het cachot. Als gevangenisdirecteur stop ik elke dag mensen in het cachot en zelf ben ik al na 5 minuten in shock.'

De vier dagen doen haar met andere ogen naar haar werk als gevangenisdirecteur kijken. En ook voor ex-gedetineerde Elke, die in de Antwerpse gevangenis zat, is het moeilijker dan gedacht. Zij krijgt het zelfs zo lastig dat ze overweegt om uit het project te stappen...

An krijgt ook nog Imanuelle Grives als celgenoot. Net als Elke zat Imanuelle in de gevangenis van Antwerpen nadat ze in 2019 op Tomorrowland betrapt werd met drugs.

'Recht Naar De Gevangenis', dinsdag 7 maart vanaf 21.00 uur op Play4 en GoPlay.