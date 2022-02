Sergio Quisquater maakt zich boos en Gers Pardoel roept om hulp in 'Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS'

De nieuwe week van 'De Buurtpolitie' start met heel wat pech voor influencerkoppel Steffi Mercie en Gerben Tuerlinckx. Op maandag 7 februari schakelt Steffi de hulp van inspecteurs Emma (Lisa Gerlo) en Louise (Liandra Sadzo) in, nadat haar smartphone gestolen werd.

Op dinsdag 8 februari zit haar vriend Gerben dan weer in het politiekantoor nadat hij slachtoffer werd van een hacker.

Politieagenten krijgen jammer genoeg vaak met geweld te maken. Op woensdag 9 februari komt zanger Christoff het korps interviewen voor een campagne om geweld tegen de politie aan te kaarten. Op donderdag 10 februari brengt de commissaris (Willy Herremans) een kinderdroom in vervulling door een jongetje dat slachtoffer werd van een ongeval een mooie dag bij de politie te bezorgen. Commissaris Berckmans wordt bijgestaan door Sergio Quisquater, die als zijn vrolijke zelf de clown uithangt en het ene na het andere mopje uit zijn mouw schudt. Tot het voor Sergio plots heel serieus wordt...

Voor zanger Gers Pardoel eindigt de week op vrijdag 11 februari in mineur. Er werd ingebroken in zijn wagen. Hij schakelt de hulp van 'De Buurtpolitie' in om de daders te vatten.

De afleveringen van 'Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS', iedere weekdag om 18.20 uur bij VTM.