Pijnlijk! James krijgt hevige rugpijn tijdens 'Jani & James doen-het-zelf'

'Ik durf het niet luidop te zeggen, maar ik heb net zelf iets in mijn rug gekregen', fluistert James beschaamd terwijl hij tussen de revalidatiepatiënten zit. Deze keer steken Jani & James de handen uit de mouwen in een revalidatieziekenhuis, maar dat verloopt niet helemaal zoals gepland.

Wanneer ze samen met enkele patiënten deelnemen aan een sessie met therapiehond Prosper, krijgt James plots hevige rugpijn. 'Je moet je voorstellen: je zit in een halve cirkel met mensen in een rolstoel. Dat voelt zó respectloos', aldus James.

Jani en James gaan drie dagen aan de slag in het imposante revalidatieziekenhuis RevArte in Edegem. Het centrum biedt plaats aan 194 opgenomen patiënten en nog eens een honderdtal patiënten die er ambulante therapie kunnen volgen. In RevArte worden verschillende soorten patiënten behandeld, bijvoorbeeld na een beroerte, amputatie, knie- of heupprothese.

De boezemvrienden nemen het werk van Carola over. Zij is het diensthoofd kinesitherapie. In 2017 werd ze zelf opgenomen in RevArte: 'Ik heb Guillain Barré gehad. Dat is een aandoening waarbij het lichaam je zenuwstelsel aanvalt, waardoor ik tijdelijk volledig verlamd was.' Jani en James steken meteen hun handen uit de mouwen en ervaren al snel dat revalideren een ware topsport is, waarbij elke stap vooruit – letterlijk én figuurlijk – aanvoelt als een overwinning.

'Jani & James doen-het-zelf', zaterdag 20 september vanaf 20.00 uur op Play4 en GoPlay.