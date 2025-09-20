Pijnlijk! James krijgt hevige rugpijn tijdens 'Jani & James doen-het-zelf'

Verrassing! Jacky 'Zatte Rita' Lafon keert terug naar 'Familie'
zaterdag 20 september 2025
Foto: Play4 - © Play Media 2025

'Ik durf het niet luidop te zeggen, maar ik heb net zelf iets in mijn rug gekregen', fluistert James beschaamd terwijl hij tussen de revalidatiepatiënten zit. Deze keer steken Jani & James de handen uit de mouwen in een revalidatieziekenhuis, maar dat verloopt niet helemaal zoals gepland.

Wanneer ze samen met enkele patiënten deelnemen aan een sessie met therapiehond Prosper, krijgt James plots hevige rugpijn. 'Je moet je voorstellen: je zit in een halve cirkel met mensen in een rolstoel. Dat voelt zó respectloos', aldus James.



Jani en James gaan drie dagen aan de slag in het imposante revalidatieziekenhuis RevArte in Edegem. Het centrum biedt plaats aan 194 opgenomen patiënten en nog eens een honderdtal patiënten die er ambulante therapie kunnen volgen. In RevArte worden verschillende soorten patiënten behandeld, bijvoorbeeld na een beroerte, amputatie, knie- of heupprothese.

De boezemvrienden nemen het werk van Carola over. Zij is het diensthoofd kinesitherapie. In 2017 werd ze zelf opgenomen in RevArte: 'Ik heb Guillain Barré gehad. Dat is een aandoening waarbij het lichaam je zenuwstelsel aanvalt, waardoor ik tijdelijk volledig verlamd was.' Jani en James steken meteen hun handen uit de mouwen en ervaren al snel dat revalideren een ware topsport is, waarbij elke stap vooruit – letterlijk én figuurlijk – aanvoelt als een overwinning.

'Jani & James doen-het-zelf', zaterdag 20 september vanaf 20.00 uur op Play4 en GoPlay.


Jani & James doen-het-zelf op tv
Maandag 22 september 2025 om 17u55  »
Play 4
Jani en James steken de handen uit de mouwen in het revalidatieziekenhuis. Ze merken al snel dat revalideren een topsport is, waar elke stap vooruit als een overwinning aanvoelt. Samen zorgen ze voor dat extra duwtje in de rug.
Donderdag 25 september 2025 om 22u15  »
Play 4
Jani en James steken de handen uit de mouwen in het revalidatieziekenhuis. Ze merken al snel dat revalideren een topsport is, waar elke stap vooruit als een overwinning aanvoelt. Samen zorgen ze voor dat extra duwtje in de rug.
Zaterdag 27 september 2025 om 20u00  »
Play 4
Jani en James trekken heel Vlaanderen rond met hun camper om verschillende jobs over te nemen. Dit seizoen werken ze in de dierentuin, de supermarket, een discotheek, een gemeentehuis, de revalidatiesector en als weddingplanner.
Vrijdag 26 september 2025 om 18u45  »
Play 4
Jani en James steken de handen uit de mouwen in het revalidatieziekenhuis. Ze merken al snel dat revalideren een topsport is, waar elke stap vooruit als een overwinning aanvoelt. Samen zorgen ze voor dat extra duwtje in de rug.
Maandag 29 september 2025 om 17u55  »
Play 4
Jani en James nemen de rol van supermarktmanager Nico voor enkele dagen over. Ze laden de vrachtwagens uit, vullen de rekken aan, helpen een handje achter de kassa en zorgen ervoor dat alle klanten goed geholpen worden.

