Paul De Grande haalt zijn trukendoos boven in 'Stukken van Mensen'

Paul De Grande ontvangt niemand minder dan drumster Isolde Lasoen in zijn kamer. Zij heeft een fotoboek meegenomen van Helmut Newton. Isolde kreeg het boek in handen van haar schoonvader die het destijds heeft gekocht voor €1.500.

De boeken van Newton zijn sterk in waarde gestegen en Isolde zou er dan ook graag minstens €8.000 voor krijgen. Paul gooit al zijn charmes in de strijd, maar lukt het ook om zijn slag te slaan?

En ook Sofie weet hoe het spelletje gespeeld wordt. Zij krijgt Vicky over de vloer met de zeldzame Yoko-zetel. De zetel is niet makkelijk te vinden en Sofie wil hem dan ook heel graag in huis halen. Ze stelt voor om de zetel te ruilen voor een aankoopbedrag dat Vicky mag besteden in haar galerij. Zo kan ze haar bod nog een stuk verhogen. Maar er liggen kapers op de kust, want ook Yves wil de zetel enorm graag in zijn bezit krijgen.

Dan is er ook nog stewardess Annick uit Brasschaat. Zij heeft een Marokkaanse Medicivaas uit 1850 meegebracht. Annick kon de vaas zo'n twintig jaar geleden op de kop tikken in een plaatselijke Franse antiekwinkel, maar hij past nu niet meer in haar interieur. Zowel Paul, Frank en Carlo kunnen niet wachten om in onderhandeling te gaan met Annick.

'Stukken van Mensen', zaterdag 16 december om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.