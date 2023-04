Openhartige Niels Destadsbader sluit dit seizoen 'Viva La Feta' af

Voor de achtste en laatste keer dit seizoen halen Jani en Otto-Jan hun spandoek en spuitbus boven, en trekken ze naar de haven van Sifnos. Daar stapt niemand minder dan zanger, presentator en acteur Niels Destadsbader van de ferry.

Met zijn koffer, grotendeels gevuld met woordgrapjes, trekt de West-Vlaamse volksheld richting de Griekse vakantievilla waar Jani en Otto-Jan voor de laatste keer nog eens alles uit de kast zullen halen.

En ook deze keer slaagt het gastenduo erin om diepgaande gesprekken niet uit de weg te gaan. 'Ik heb nog nooit iets verkeerd gezegd over een collega', vertelt Niels. 'Maar ik heb zelf wel al moeten lezen dat iemand zei: 'het idee dat ik naast Niels Destadsbader op een podium moet staan, doet me al een pilletje pakken zodat ik niet moet overgeven', maar waarom doe je zoiets?.' Uiteraard laat dat de sfeer niet bederven en verkennen ze het eiland al fietsend, al zwemmend én al paardrijdend… Al gaat dat niet allemaal even vlot.

'Viva La Feta', maandag 1 mei om 21.00 uur op Play4 en op GoPlay.