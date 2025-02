Onverwachte carrièrewending voor Viktor in Blackpool?

In de tweede aflevering van 'Zonder Sterren' trekken Joris en Viktor naar de Britse badplaats Blackpool. Deze kuststad in het noordwesten van Engeland staat bekend om zijn neonlichten, attracties en bruisend uitgaansleven.

Elk jaar trekt Blackpool zo’n 20 miljoen toeristen, voornamelijk Britten, maar voor veel Vlamingen blijft de stad onbekend terrein. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Joris en Viktor dompelen zich onder in Blackpool. Ze maken kennis met de lokale tradities en belevenissen: van een partijtje 'lawn bowling' met de plaatselijke inwoners tot een avond in een echte Britse karaoke-pub.

Ook het nachtleven van Blackpool blijft niet onontdekt. De stad staat bekend om zijn extravagante entertainment en daar horen de Magic Men bij, een populaire stripact. Wanneer Viktor arriveert aan de stripclub klinkt er al snel: 'he looks like a stripper!' Tot groot plezier van Joris, die de situatie niet kan laten passeren zonder een paar grapjes.

Is Blackpool een verborgen parel of een plaats die we beter links laten liggen? Joris en Viktor delen hun sterren uit.

'Zonder Sterren', donderdag 27 februari op Play4 en GoPlay.