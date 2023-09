Nieuwe start voor Dagmar en zoontje Lowie na onverwachts overlijden papa Joren

In de tweede aflevering van dit seizoen strijkt de 'Extreme Makeover'-bus neer in Merchtem. Na het onverwachts overlijden van Joren blijft Dagmar er met haar zoontje Lowie achter in hun onafgewerkt huis. Gelukkig snellen familie en vrienden hen te hulp.

Joren en Dagmar waren een fijn en gelukkig koppel. Beiden levensgenieters, altijd onder vrienden, altijd in voor een leuke drink of feestje. Samen hebben ze ook een zoontje Lowie. Tot het noodlot ongenadig hard toeslaat. Amper vier dagen nadat Joren wat ziekjes van zijn werk was thuis gekomen, wordt een heel acute vorm van leukemie hem fataal. ​ Op drie dagen van zijn dertigste verjaardag…

Dagmar blijft achter in het huis dat Joren al twee jaar aan het verbouwen is, maar nog niet kon afwerken. Losliggende kabels liggen nog her en der bloot in de kamers, allesbehalve een veilige omgeving voor een kind van anderhalf jaar oud.

Daar moet iets aan gedaan worden, zo besluit onder meer Brent, de broer van Joren. Hij heeft bewondering voor hoe sterk Dagmar in het leven staat na het verlies van Joren.

En dat verdient een duwtje in de rug. In de familie en vriendenkring van Joren en Dagmar zitten heel wat handige Harry’s. Broer Axel neemt de broodnodige trapleuning onder handen en twee van zijn beste vrienden toveren de tuin om tot een groen paradijs.

Creatieveling Dieter broedt intussen op een plan: waarom geen heuse zomerbar inrichten bij de woning? Het idee wordt stilaan werkelijkheid…

Terwijl er hard gewerkt wordt in het huis, vindt James dat Dagmar en Lowie wat ontspanning verdienen. Samen gaan ze naar de kermis, een van de favoriete bezigheden van Joren en Dagmar. Lowie ontpopt er zich tot een professionele eendenvanger…

Intussen gaat de metamorfose van het huis verder. Waar gaat die discussie tussen interieurvormgever Anneke en de vrijwilligers over? Waar komt de naam Café Blaffetuurken eigenlijk vandaan? En zou Joren ook voor gewaagd groen gegaan zijn?

'Extreme Makeover Vlaanderen', donderdag 14 september om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.