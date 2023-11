Michel Van Den Brande koopt ring van 50.000 euro voor vriendin Sofie

Michel en Sofie hun relatie kende al veel ups en downs, maar nu kiezen ze definitief voor elkaar. En om die liefde te vieren kocht Michel een ring van Cartier voor maar liefst 50.000 euro en die wil hij tijdens hun vakantie in Saint Tropez om haar vinger schuiven.

Maar de belangrijke vraag stellen deed hij toen nog niet.

Ondertussen vroeg Michel Van den Brande onder aanmoediging van het publiek zijn Sofie live ten huwelijk aan 'De Tafel van Gert'.

Marie-Anne viert haar 68ste verjaardag op vakantie in Gran Canaria en begint haar dag met baantjes trekken in het zwembad, een ijsbad en uiteraard is ruiken aan een boulogne worst.

Marie-Jeanne kwam in dienst bij Willy als jonge secretaresse maar als snel volgde er meer. Samen gaan ze op bezoek bij één van de bedrijven voor koffie en een 'koekske'.

Willy: 'Die Destrooper koekjes, ik krijg die niet open, de kwaliteit van de verpakking is veel te goed.'

'The Sky is the Limit All Stars', vrijdag 3 november om 20.35 uur op Play4 en in de app van GoPlay.