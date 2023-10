MasterChefs koken vip-menu in legendarische keuken van The Jane

De laatste vier chefs Hakim, Linde, Wim en Boris koken in de tiende aflevering van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' op een bijzondere plek: de legendarische keuken van Nick Brils sterrenzaak The Jane.

Het is de ideale plek voor een opdracht op topniveau: koken voor de jury én voor vijf extra vips, van extreme foodies tot culinaire experten. De chefs moeten in duo een menu met amuse en een hoofdschotel bereiden dat iedereen doet watertanden. Daarbovenop krijgen ze geen carte blanche voor hun hoofdschotel. Daarvoor moeten ze beroep doen op al hun MasterClasses en opdrachten van de voorbije weken. Kunnen ze al hun skills tonen of zijn ze toch vooral onder de indruk van de nieuwe setting?

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', woensdag 4 oktober vanaf 21.15 uur op GoPlay en Play4.