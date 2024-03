'MasterChefs' koken tegen de stroom in met… zalm

De kookwedstrijd zit al over de helft en de chefs moeten een tandje bijsteken, maar zijn Daan, Serine, Olga, Liesa, Titus en Fatma wel klaar voor een hoger niveau?

Dat is de zalmvraag, want in aflevering 8 moeten ze aan de slag met – suprise, suriprise – zalm, één van de meest gegeten vissoorten ter wereld. Van fileren tot dresseren, alles moet on point zijn. Daan zit op een roze wolk, want hij krijgt een extra paar sterrenhanden in de keuken. Eén ding is zeker: voor 1 chef stopt het 'MasterChef'-avontuur.

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', vanaf woensdag 27 maart om 21.15 uur op GoPlay en Play4.