'MasterChef' gaat door merg en been met Hendrik Dierendonck

De eerste aflevering van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' prikkelde ondertussen de smaakpapillen van al meer dan een half miljoen – 523.000 – Vlamingen.

En ook de andere afleveringen vallen duidelijk in de smaak en groeien elke dag verder door. Vorige keer bezegelde de glibberige visopdracht het lot van William Boeva. Nu blijven er nog 8 chefs over en de volgende opdracht hakt erin. Letterlijk, want vandaag moeten ze werken met varken en daarvoor krijgen ze eerst een MasterClass van een van de meest gerespecteerde slagers van binnen én buitenland: Hendrik Dierendonck.

Hendrik deelt dezelfde filosofie als jurylid Michaël Rewers: van snuit tot staart, niets mag verloren gaan uit respect voor het dier. Wie kroont zich tot meester van het varken? Er hangt ook veel vanaf vandaag, want hoewel er niemand naar huis moet, is er wel een immuniteitspin te winnen...

De chefs worden niet zomaar aan hun lot overgelaten. Als grootmeester in het bereiden van creaties met vlees en voornamelijk orgaanvlees, deelt Michaël zijn passie en enkele belangrijke kooktechnieken met de chefs. En hij heeft een heel belangrijke boodschap: 'Met delicate stukken vlees is de cuisson heel belangrijk. Te ver gebakken en je gerecht is dood.'

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', woensdag 13 september vanaf 21.00 uur op GoPlay en Play4.