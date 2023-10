Marie-Anne strooit met saucissekes, op reis en ooit, op haar begrafenis

Willy Naessens staat op zijn 84 jarige leeftijd nog steeds aan het hoofd van de Naessens groep. Samen met zijn Marie-Jeanne starten ze elke dag door baantjes trekken in hun zwembad van eigen makelij.

Willy: 'We doen dit al 40 jaar, winter en zomer.'

Michel werd afgelopen jaar 60 en trakteerde zichzelf op een mooi verjaardagscadeau, een exclusieve tuningkit van Mansory. Bij Harry en Olga staat alles in teken van de zwangerschap en dat maken ze graag bekend aan de gespecialiseerde pers. Olga: 'I'm so happy!'

Om de 2 maanden reist Marie-Anne met vriendin Jo naar haar geliefde Gran Canaria. Marie-Anne: 'Ik kom hier 5 keer op een jaar en ze krijgen hier allemaal een saucisseke van mij.' Daar gaat ze elke dag naar de fitness om fit te blijven en dat doet ze telkens op haar favoriete liedje.

'The Sky is the Limit All Stars', vrijdag 27 oktober om 20.35 uur op Play4 en GoPlay.