Lukt het de dealers om te weerstaan aan de charmes van Wendy Van Wanten?

In de eerste aflevering van 'Stukken van Mensen' loopt de temperatuur al meteen hoog op. En dat komt niet zozeer door het stuk dat aangeboden wordt, maar eerder door de charmes van de verkoopster zelf.

Niemand minder dan Wendy Van Wanten komt langs met een juweel van Lorenzo Quinn. De vier dealers willen kosten wat het kost Wendy laten langskomen in hun kamer, maar daar zal het vooral zaak zijn om te ontsnappen aan haar charmes en de prijs niet te hoog te laten oplopen.

De volgende verkoper valt meteen met de deur in huis, want Dennis uit Mechelen heeft een wel heel bijzondere deurmat meegebracht. De mat is ontworpen door de beroemde kunstenaar Banksy en vertelt een ontroerend verhaal. Op de deurmat zijn feloranje letters te zien die het woord 'welcome' vormen en zijn gemaakt van aangespoelde reddingsvesten van vluchtelingen. De dealers kunnen hun interesse alvast moeilijk onder stoelen of banken steken. Lukt het hun om het juiste bedrag op tafel te leggen, of veegt de verkoper er zijn voeten aan?

En dan is er nog de grote voetbal van Wim uit Leefdaal. Op de bal staan alle handtekeningen van de spelers van KV Mechelen die in 1988 de finale van Europacup II wonnen. En voor dit item zullen de dealers rekening moeten houden met een extra aanvaller: de geheime koper. Niemand minder dan KV Mechelen-icoon Piet Den Boer ligt op de loer om de deal af te snoepen. Hij speelde zelf mee in de finale en scoorde toen het winnende doelpunt. Maar lukt het hem ook om deze deal binnen te koppen, of gaan de dealers aan de haal met de drie punten?

'Stukken van Mensen', zaterdag 28 oktober om 21.10 uur op Play4 en op GoPlay.