Le nouveau Dompi est arrivé

Na de gastric bypass kan Dominique Van Malder niet langer troost zoeken in emo-eten. Hij moet dus nieuwe uitlaatkleppen vinden om met moeilijke momenten om te gaan, maar dat is niet altijd even makkelijk want het gevaar op nieuwe verslavingen ligt altijd op de loer.

Na zes weken zonder een druppel alcohol te hebben aangeraakt, waagt hij zich in de aflevering van 20 juni aan een eerste glas wijn, en dat bevalt hem verrassend goed.

Dominique heeft zijn nieuwe eetgewoontes volledig omarmd en de kilo’s vliegen er in sneltempo af. Terwijl hij went aan zijn nieuwe lichaam, is ook zijn nieuwe leven echt begonnen en zijn behandelende artsen zijn tevreden met zijn vooruitgang. Hij is inmiddels gestopt met medicatie voor zijn hoge bloeddruk, en zijn suikerspiegel is gedaald van 11% naar 5%, een zo goed als normale waarde. Ook de resultaten van zijn nieuwe slaaptest zijn binnen. De longarts heeft goed nieuws: zijn ademhaling is volledig genormaliseerd en er is geen sprake meer van slaapapneu. Meer nog: ook het snurken is volledig verdwenen. 'Serieus? Er zal er een content zijn thuis, denk ik', lacht Dominique. Drie jaar geleden werd bij hem apneu vastgesteld, een levensbedreigende aandoening. Daarom moest hij met een luidruchtige machine slapen en werd hij af en toe uit bed verbannen door zijn partner Tinne. Dus ook zij is blij met het goede nieuws: 'Mijn welkomstbordje bij ons bed hangt terug uit', klinkt het opgelucht.

En dan staat Dominique voor een nieuwe uitdaging: hij nodigt zijn goede vrienden uit - Joris Hessels, Johan Heldenbergh, Tom Vermeir, Titus De Voogdt en Robrecht Vanden Thoren - om ter ere van zijn overleden mama tong in madeirasaus met kroketjes op te dienen, het recept dat ten huize Van Malder traditioneel met Kerstmis werd geserveerd. Hoe zal Dompi dit verteren? En hoe ervaren zijn vrienden de nieuwe Dompi?

'Patiënt Dompi', woensdag 20 juni om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.