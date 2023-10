Laatste 'Extreme Makeover Vlaanderen' geeft Nele, Emma en Louis een nieuwe start

In de zesde en laatste aflevering van dit seizoen strijkt de 'Extreme Makeover'-bus neer in Deurne. Leerkracht Nele woont er met haar twee kinderen Emma en Louis in hun onafgewerkte woning. Vier jaar geleden namen ze afscheid van echtgenoot en papa Bart. Gelukkig staan familie, vrienden en collega's klaar om het gezin een nieuwe start te bieden.

Het leven heeft Bart nooit gespaard. Al toen hij vier jaar oud was, kampte hij met nierproblemen. Door de medicatie ontwikkelde hij dan weer hartproblemen met een harttransplantatie tot gevolg. Optimistisch ging Bart verder, maar uiteindelijk werd hij getroffen door huidkanker. In het huis van Nele en de kinderen leven tal van mooie herinneringen. “Bart stond gewoon tot het eind positief in het leven. En dat moeten we in ere houden.”

Symbool voor die levenslust is de vlinder die af en toe terugkeert in het leven van Nele, Emma en Louis. Zo plantte het hele gezin nog een vlinderstruik in de tuin, liet Nele een vlinder tatoeëren als eerbetoon aan Bart en leek het alsof op de begrafenis van Bart een vlinder meekeek over de schouder van de aanwezigen.

De vlinder geeft het gezin dus kracht en dat is te merken aan de ingesteldheid van Nele. ​“Nele, dat is geven, geven, geven”, zo zeggen haar familie en vrienden. “Nu is het onze beurt om iets terug te doen.” Want er ligt effectief werk op de plank. Het huis waarin ze wonen, raakte niet afgewerkt en Nele moet de volledige lening op haar eentje dragen. Niet evident dus. Bovendien is de isolatie van de woning gebrekkig, met een hoge energiefactuur tot gevolg. Tijd dus om erin te vliegen.

Tom, Anneke en Dieter ontvouwen hun plannen en dan is het action time. Met de schoolcollega’s van Nele, de scoutsvrienden van Emma en de turnmakkers van Louis is er naast de familie voldoende volk om de handen uit de mouwen te steken. Iedereen gaat aan de slag. Nele, Emma en Louis mogen de werken niet zien, wat niet evident is als je recht tegenover de school woont waar je les geeft…

Wordt er een record gebroken voor het Guinness Book of Records? Wat was het favoriete momentje van James alweer in dit programma? Wat gebeurt er met de overbodige spullen in het huis? En krijgen ook de oude kleren van Bart straks een bijzondere plek in huis? Maar vooral: kan de woning van Nele, Emma en Louis straks omgetoverd worden tot een plek waar nieuwe herinneringen kunnen ontstaan?

