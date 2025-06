Jolien maakt er een smerig boeltje van in de 'Bake Off'-tent: 'Kan je de tent nóg vuiler maken?'

De spanning stijgt in de tent, want de vier overgebleven bakkers zijn toegekomen in de halve finale van 'Junior Bake Off Vlaanderen'. In de voorlaatste aflevering zullen ze strijden in de stijl van het thema Back to the Future.

Voor het spektakelstuk gaan de juniors dan weer forward in time: ze maken een planeet waarop ze zouden willen wonen als de aarde ooit onbewoonbaar wordt. Een creatieve trip naar hun eigen ideale wereld – in taartvorm. Renée maakt een gigantische discobal voor haar feestplaneet en Louis gooit alle remmen los in de hemel. Welke drie bakkers schoppen het tot in de finale en wie moet er op het laatste moment de bakwedstrijd verlaten?

Tijdens de technische proef duiken de bakkers terug in de tijd want ze maken twee cassettebandjes van chocolade. Ze zullen hun finalewaardige bakkunsten moeten bovenhalen want het recept zegt dat ze de chocolade zelf moeten tempereren. Elke bakker gaat er op zijn eigen originele manier mee aan de slag wat bij sommigen tot opmerkelijke taferelen leidt.

Junior Bake Off Vlaanderen op tv

